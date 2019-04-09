讚戴資穎球很有觀賞性　大陸羽協：希望她能打越長越好

▲ 2019馬來西亞公開賽,女單冠軍戴資穎 。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

世界球后戴資穎7日在大馬公開賽勇奪三連霸，也確定球后寶座將會維持到125週，日前一度傳出東京奧運後想要退休消息，隨後澄清是階段性目標，大陸羽球協會主席張軍被問及此事回應，「一切都有可能發生。」

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戴資穎拿下大馬公開賽三連霸之後，也特別在粉專感謝球迷一路的陪伴，並坦言自己也會壓力很大，但想當個優秀的運動員就要學會排解，「願我們都能夠成為自己心中的驕傲，不跟誰比，只做自己。」另外曾一度傳出他想要在東京奧運之後退休。

戴資穎也澄清，「只是階段性的目標，我還在考慮，到時候再做決定，但我認為我一定打不到2024年。」對此，大陸羽球女單一直想要破解戴資穎打法，並將希望放在曾經在全英賽決賽擊敗戴資穎的陳雨菲上，不過戴資穎在大馬公開賽四強直落二擊敗陳雨菲，張軍提到，「戴資穎對球的控制和變速更強，陳雨菲有進步，但還有很大空間。」

張軍也說，「未來大陸女單也會針對戴資穎來提高陳雨菲的不足。」而被問到戴資穎傳出退役的話題，「也許她現在比較疲勞，或對未來生活有期待覺得想退役了，但有可能到2020年她拿到了奧運冠軍，或沒有拿到，可能有不同的改變，這都不確定。」

張軍認為戴資穎的球也很有觀賞性，「很多球迷都喜歡看，希望他能打越長越好，不過還沒放下拍子之前，一切都有可能發生。」

▼2019馬來西亞公開賽,陳雨菲 。（圖／CFP）