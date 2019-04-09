小兒子出櫃參加同志遊行　「閃電俠」韋德暖心貼文被讚爆



▲韋德公開表達對愛子出櫃的支持。（圖／翻攝自Dwyane Wade IG、圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導



根據TMZ網站報導，熱火巨星「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)的小兒子Zion公開出櫃，韋德在社群網站上表達對兒子的支持：「我們帶著驕傲支持彼此！」而大兒子Zaire也表示，「無論如何，我們都愛你。」一家人的暖心喊話獲得廣大網友喊讚！

▲韋德妻子帶著兩位兒子參加盛大的同志遊行活動。



11歲的Zion與他17歲的哥哥Zaire，是爸爸與前妻所生，在父母離婚後，他們跟著父親與現任妻子尤妮恩(Gabrielle Union)生活。尤妮恩與兩個孩子相處融洽，將他們視如己出，上周末帶著Zion與Zaire，參加了一個在邁阿密海灘舉行的同志遊行活動，絲毫不吝於表達對孩子的愛與支持。

▲韋德將在本季華麗謝幕。（圖／CFP）



韋德因為比賽緣故沒能參加遊行，但在IG發了照片表示，「Zion今天有了自己的啦啦隊，真希望能在現場，看到你的笑容！」韋德一家人對小兒子決定的尊重與支持，不僅獲得球迷的讚賞，更感動了許多網友，相當敬佩韋德夫妻的勇氣與開明，是真正稱職負責的好家長，也有人羨慕Zion是個幸運的孩子，可以在這樣的環境成長，得到滿滿的愛。

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▲好兄弟詹皇也對韋德的即將退役依依不捨。（圖／達志影像／美聯社）

實際上，除了韋德之外，NBA傳奇球星魔術強生(Magic Johnson)之子EJ 、「大三元製造機」基德(Jason Kidd)的兒子小基德(Jr Kidd)、「微笑刺客」湯馬斯(Isaiah Thomas)的兒子Zeke也公開同志身份，這些巨星也對兒子的決定表達支持。

