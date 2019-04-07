韋德替補先發得分均熱火史上第一　締造33項紀錄成就

▲熱火球星韋德。（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

熱火球星韋德（Dwyane Wade）本季結束後將高掛15季球鞋退役，他於6日出戰灰狼繳出24分後，本季替補得分成隊史單季第一，韋德也成為熱火先發與替補單季得分最高球員，韋德至今於熱火單季紀錄就有14項為最高，熱火球員生涯紀錄更佔有19項，總計在熱火留下33項隊史紀錄，成就甚高。

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37歲韋德本季後將退役，他於24日出戰灰狼後本季替補69場得分累計達1007分，超越前熱火後衛強森（Tyler Johnson）於2016球季創下的單季1002分成為熱火隊史單季替補得分最高球員。

▲韋德效力熱火13季奪下3座冠軍（圖／達志影像／美聯社）

韋德於2008年球季本就創下單季繳出2386分的隊史單季最高得分，6日他拿下單季最高替補得分後也成為熱火隊史上唯一一位單季先發與替補得分都為隊史最高的球員。

韋德生涯15季效力熱火13季，替熱火帶來3次總冠軍，在熱火隊史不斷添上紀錄，根據數據統計，韋德效力熱火至今創下14項隊史單季（Season Leaders）紀錄，19項創熱火隊史球員生涯（Career Leaders）紀錄，隊史共有33項紀錄，成就輝煌。

韋德熱火隊史單季紀錄14項有投籃命中數、2分球攻擊次數、抄截、場均抄截、得分、場均得分、罰球次數等，熱火隊史球員生涯紀錄則有出場數、上場時間、得分、抄截、助攻、投籃命中數、罰球命中數等。