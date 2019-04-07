韋德回嗆皮爾斯優秀論　反酸「你用講的比我厲害」

▲熱火韋德。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

綠衫軍傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）6日於節目上高談自己比即將退役的熱火老將韋德（Dwyane Wade）還優秀，此話一出引起球迷熱議，而韋德妻兒見他被前輩言語貶低，也不甘示弱回應，認為皮爾斯是貶低他人自抬身價，韋德更直接轉貼總冠軍次數並發文對皮爾斯反酸，「你用講的真的比我厲害。」

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綠衫軍傳奇球星皮爾斯6日於節目中談起相較於韋德誰較優秀，他毫不考慮的表示自己更優於韋德，更認為若韋德奪冠時期的隊友也可以成為他得隊友，他也能奪下更多總冠軍。

▲塞爾提克傳奇球星皮爾斯。（圖／達志影像／美聯社）

此話一出引起熱議，因皮爾斯生涯19年只奪下1次冠軍，韋德17年則有3冠，且撇除奪冠，韋德於明星賽入選、年度第一隊、防守第一隊次數都明顯優於皮爾斯許多。

韋德妻子女星尤妮恩（Gabrielle Union）直接發文表示，「皮爾斯講話內容是有錯誤的，當一個人去詆毀一個背景相同，只是為了讓自己看起來比較厲害的人時就顯得他非常無聊。」韋德的大兒子塞爾（Zaire Wade）也發文表示，「懶得理這個人，他19年只拿一冠，還在季後賽被老爸的熱火淘汰，這有啥好說的。」

Once again you said it better than i could! https://t.co/Qk4v0nQ70O — DWade (@DwyaneWade) 2019年4月6日

▲韋德推特發文回應皮爾斯

韋德則是轉發網友比較他與皮爾斯生涯特殊紀錄的次數，該文內容韋德大勝皮爾斯，韋德17季奪3冠，皮爾斯19季僅1冠，韋德入選明星賽13次，皮爾斯10次，韋德8度為年度第一隊，皮爾斯為4次，韋德3次入選防守第一隊，皮爾斯0次，韋德同時以，「你用講的真的比我厲害。」的發文做註解。

37歲韋德與41歲皮爾斯年齡相差4歲，皮爾斯於1998年獲塞爾提克以第一輪第10順位選中，韋德則於2003年選秀獲熱火以首輪第5順位挑走，皮爾斯雖於上述生涯紀錄都遜於韋德，但皮爾斯在生涯籃板5.6顆（韋德4.7顆）與失誤2.6次（韋德3.2次）優於韋德，生涯三分球命中率（36%）也高於韋德（29%）。