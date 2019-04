韋德回嗆皮爾斯優秀論　反酸「你用講的比我厲害」

▲熱火韋德。(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導

綠衫軍傳奇球星「真理」皮爾斯(Paul Pierce)6日於節目上高談自己比即將退役的熱火老將韋德(Dwyane Wade)還優秀,此話一出引起球迷熱議,而韋德妻兒見他被前輩言語貶低,也不甘示弱回應,認為皮爾斯是貶低他人自抬身價,韋德更直接轉貼總冠軍次數並發文對皮爾斯反酸,「你用講的真的比我厲害。」

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

綠衫軍傳奇球星皮爾斯6日於節目中談起相較於韋德誰較優秀,他毫不考慮的表示自己更優於韋德,更認為若韋德奪冠時期的隊友也可以成為他得隊友,他也能奪下更多總冠軍。

▲塞爾提克傳奇球星皮爾斯。(圖/達志影像/美聯社)

此話一出引起熱議,因皮爾斯生涯19年只奪下1次冠軍,韋德17年則有3冠,且撇除奪冠,韋德於明星賽入選、年度第一隊、防守第一隊次數都明顯優於皮爾斯許多。

韋德妻子女星尤妮恩(Gabrielle Union)直接發文表示,「皮爾斯講話內容是有錯誤的,當一個人去詆毀一個背景相同,只是為了讓自己看起來比較厲害的人時就顯得他非常無聊。」韋德的大兒子塞爾(Zaire Wade)也發文表示,「懶得理這個人,他19年只拿一冠,還在季後賽被老爸的熱火淘汰,這有啥好說的。」

Once again you said it better than i could! https://t.co/Qk4v0nQ70O