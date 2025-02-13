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佐佐木朗希感謝讓背號送禮 羅哈斯驚喜：會好好收藏

記者王真魚／綜合報導

道奇隊投手佐佐木朗希為了感謝將11號背號讓給自己的資深內野手羅哈斯（Miguel Rojas），特別贈送了一組日本酒禮盒。道奇隊於12日（台灣時間13日）在Instagram上公開了相關影片。

當羅哈斯走進房間並用日語說「こんにちは（你好）」時，佐佐木朗希則用日語向他表達感謝：「謝謝你讓給我背號」，隨後兩人擁抱。禮盒內包含日本酒品牌「獺祭」的精選禮品組，還有以道奇藍為主題的江戶切子玻璃酒杯。

羅哈斯開心地表示，會好好收藏這一組酒，「我家裡有個吧台，我不會喝，會拿來展示。」

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對於能夠把背號讓給佐佐木朗希，羅哈斯感到相當榮幸。他昨天受訪時也說，對這個號碼有特殊感情，「但現在是他穿這個號碼的時候了。我希望當他結束職業生涯時，能對穿這個號碼感到非常快樂。我由衷希望他的職業生涯能比我的更好，祝願他保持健康並獲得成功。我期待11號能跟他一起度過漫長的職業生涯。」

去年，大谷翔平以10年總額7億美元加盟道奇隊時，獲得凱利（Joe Kelly）讓出的17號背號，並回贈一輛全新保時捷以表達謝意。

▲ 佐佐木朗希、羅哈斯 。（圖／截自道奇官方IG））

▲ 佐佐木朗希送禮物感謝，羅哈斯笑容滿面 。（圖／截自道奇官方IG））

關鍵字： 道奇隊美國棒球佐佐木朗希羅哈斯日本酒

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