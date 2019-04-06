真理和閃電俠誰厲害？　皮爾斯狂嘴：太簡單當然是我

▲塞爾提克傳奇球星皮爾斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「閃電俠」韋德( Dwyane Wade)即將在本季結束後退役，而過去曾在東區多次對決的綠衫軍「真理」皮爾斯(Paul Pierce)上《ESPN》節目與來賓一起討論韋德。被問到他和閃電俠誰比較偉大，他大放倔詞表示：「太簡單了，當然是我！」

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皮爾斯和韋德兩人都拿過總冠軍戰MVP，皮爾斯生涯總得分較多，不過韋德在季後賽得分佔上風，但「真理」在關鍵時刻心臟超大顆。皮爾斯在塞爾提克隊史得分榜排第二，韋德則是熱火得分王，兩人在各自隊史都排在抄截榜第一。

韋德生涯與歐尼爾和詹姆斯聯手拿下共3座總冠軍，皮爾斯則是到了2008年才與艾倫(Ray Allen)、賈奈特(Kevin Garnett)塞爾提克3巨頭奪下生涯唯一一冠。被問到誰比較厲害，皮爾斯說：「這太簡單了，絕對是我不用問。如果你在我24、25歲時給我詹姆斯(LeBron James)、歐尼爾(Shaquille O’Neal)當隊友，我輕輕鬆鬆就拿到5、6個總冠軍。」

不過在2011-12球季熱火奪冠那年，當時熱火3巨頭和綠衫軍3巨頭曾在東區冠軍戰交手，熱火4比3驚險晉級。但皮爾斯也針對這段過去嗆聲，「如果我們3個都在巔峰期，他們根本拿不到冠軍。」當時艾倫已經37歲，賈奈特36歲，皮爾斯也35歲。

節目也比較韋德與艾佛森(Allen Iverson)兩位球星，AI雖然沒有3巨頭等級的強大隊友支援奪冠，但他改變了整個NBA的文化，從穿著到辮子頭還有刺青都是，有更強大的影響力。

▲「閃電俠」韋德即將退役。（圖／達志影像／美聯社）