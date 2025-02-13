唐西奇搭詹皇「湖人變快樂籃球」　洛城24歲中鋒成最大受益者

Luka gonna make Jaxson Hayes so much money ???? (via @LADEig) pic.twitter.com/ACJfKoboQH — Overtime (@overtime) February 11, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人喜迎「金童」唐西奇（Luka Doncic）入隊，儘管他剛傷癒復出，首秀僅小試身手打了24分鐘，但他與天王詹姆斯（LeBron James）同時在場上時，紫金軍團每百回合能攻下139 分，若單看這一戰，進攻效率甚至勝過聯盟第1的騎士，24歲長人海斯（Jaxson Hayes）興奮表示，和他們兩人一起打球太有趣了。

▲湖人年輕長人海斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

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唐西奇在湖人的首秀為球隊注入新活力，根據NBA記者西德里（Evan Sidery）的統計，他與40歲天王詹姆斯的新組合同場時，紫金軍團每百回合能攻下139 分，作為對比，目前進攻效率排名聯盟第1的騎士，每百回合拿下121.8 分，「一旦唐西奇與詹姆斯完全適應彼此的打法，湖人的進攻將更加難以阻擋。」

湖人年輕中鋒海斯成為最大受益者，在湖人11日對陣爵士的比賽中，他單場6投6中，繳出12分、2籃板、2助攻、3抄截和1 阻攻的全能表現。他賽後興奮表示，「這場比賽真的太有趣了！LeBron送了幾次空接，Luka也有幾次……球隊整體的傳導讓比賽變得更加流暢，每個人都能獲得機會，這才是快樂籃球。」

LeBron and Luka making Jaxson Hayes look like Prime DeAndre Jordan ????️



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海斯作為一名機動性極高的籃下「終結者」，在唐西奇的組織下獲得大量空檔機會。他表示，「當Luka持球突破時，他總是能夠把防守者留在身後，讓內線球員做出選擇。我每次都能感受到對手防守的壓力，他真的能讓比賽變得更加簡單。」

▲唐西奇湖人首秀。（圖／達志影像／美聯社）

湖人過去14場豪取12勝，目前以32勝19敗暫居西區第4，近期正處於6連勝，團隊士氣高昂。等唐西奇融入體系，湖人不僅攻守更加均衡，還能為內線球員創造更多機會，這或許將是他們邁向總冠軍的重要一步。

「甩掉」唐西奇的獨行俠則是一片愁雲慘霧，包括入隊打1場就倒下的戴維斯（Anthony Davis）在內，陣中主戰中鋒全掛傷號，達拉斯球迷難以接受「球隊基石」被送走，紛紛在主場表達不滿，多人被趕出場館。