唐西奇搭詹皇「湖人變快樂籃球」　洛城24歲中鋒成最大受益者

Luka gonna make Jaxson Hayes so much money ???? (via @LADEig ) pic.twitter.com/ACJfKoboQH

記者游郁香/綜合報導

湖人喜迎「金童」唐西奇(Luka Doncic)入隊,儘管他剛傷癒復出,首秀僅小試身手打了24分鐘,但他與天王詹姆斯(LeBron James)同時在場上時,紫金軍團每百回合能攻下139 分,若單看這一戰,進攻效率甚至勝過聯盟第1的騎士,24歲長人海斯(Jaxson Hayes)興奮表示,和他們兩人一起打球太有趣了。

▲湖人年輕長人海斯(右)。(圖/達志影像/美聯社)

唐西奇在湖人的首秀為球隊注入新活力,根據NBA記者西德里(Evan Sidery)的統計,他與40歲天王詹姆斯的新組合同場時,紫金軍團每百回合能攻下139 分,作為對比,目前進攻效率排名聯盟第1的騎士,每百回合拿下121.8 分,「一旦唐西奇與詹姆斯完全適應彼此的打法,湖人的進攻將更加難以阻擋。」

湖人年輕中鋒海斯成為最大受益者,在湖人11日對陣爵士的比賽中,他單場6投6中,繳出12分、2籃板、2助攻、3抄截和1 阻攻的全能表現。他賽後興奮表示,「這場比賽真的太有趣了!LeBron送了幾次空接,Luka也有幾次……球隊整體的傳導讓比賽變得更加流暢,每個人都能獲得機會,這才是快樂籃球。」

LeBron and Luka making Jaxson Hayes look like Prime DeAndre Jordan ????️



(via @LSH_lakeshow) pic.twitter.com/j6PIBhXdOJ