不斷更新／樂天巨人追回1分！中華8局上4比3領先

▲中華隊投手呂詠臻。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

台韓交流賽12日首戰開打，「台灣呂帥」呂詠臻掛帥先發，第2局遭到連續安打狙擊掉分退場，黃群壓制化解危機。吳念庭2局下安打追平，戰成1比1平手，3局上樂天巨人超前比數，高宇杰6局下掃出2打點二壘安打，中華3比2逆轉，林佳緯滾地球追加1分，以4比2領先，樂天巨人8局上追分，中華隊4比3領先。

中華隊1局下進攻，面對樂天巨人先發投手朴世雄，宋晟睿擊出滾地球，張育成、陳傑憲接連遭到三振。

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呂詠臻掛帥先發，首局讓對方3上3下，2局下被尹棟熙敲第一支安打，兩出局後，又被朴承昱擊出安打，面對一、二壘危機，隨後丁保漌敲右外野飛球，宋晟睿滑接仍落地形成安打，樂天巨人率先得分。呂詠臻馬上退場，由黃群接替化解危機。

中華隊2局下反擊，陳子豪敲團隊首安，兩出局後，吳念庭適時二壘安打，帶回追平分。

▲中華隊吳念庭安打助球隊得分。（圖／記者林敬旻攝）

3局上，黃晟彬擊出安打，隨後靠滾地球上二壘，洋砲雷耶斯（Victor Reyes）掃出右外野深遠二壘安打，被樂天超前為2比1。中華隊再換投，支援的台鋼雄鷹投手陳宇宏接替，面對樂天中心打線，用1球解決尹棟熙。



樂天巨人朴世雄先發投2局，被敲2安打，有1保送，奪2次三振，失1分。第二任投手朴埈佑3局下接替，宋晟睿擊出內野飛球，張育成掃出左外野安打，陳傑憲獲得保送，陳子豪內野飛球出局。樂天巨人5局上遭全玟哉安打，林子偉策動雙殺，再讓羅承燁擊出中外野飛球。



中華隊5局下面對樂天巨人第四任投手羅畇雁，宋晟睿保送率先上壘，張育成擊出左外野飛球，宋晟睿盜壘成功攻佔二壘，替補陳傑憲第三棒的林佳緯再選保送，陳子豪擊出一壘滾地球，劉基鴻遭到三振留下殘壘。



6局上吳念庭上演雙殺，之的台鋼雄鷹投手王柏傑三振尹棟熙，製造3上3下。

6局下陳文杰觸身球保送後，吳念庭掃出深遠右外野二壘安打，高宇杰安打建功進帳兩分打點，以3比2逆轉。樂天巨人換上韓賢熙登板，宋晟睿觸身球保送，張育成選到四壞保送，林佳緯滿壘敲出二壘滾地球追加1分。陳子豪獲得故意四壞保送，劉基鴻擊出右外野飛球。

伍祐城7局上登板無失分。7局下吳念庭選到保送，本場第三度上壘，由王博玄代跑發動盜壘，曾子祐保送，宋晟睿安打遭美技沒收。8局上陳韻文登板，黃晟彬突襲短打上壘，羅承燁掃出安打攻佔一、三壘，孫晧塋擊出雙殺打，跑者趁傳得分，樂天巨人追至3比4。

▲中華隊陳文杰跑回第二分。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊高宇杰。（圖／記者林敬旻攝）