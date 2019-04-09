洋基王牌史華連諾傷勢惡化　復健進度停滯將近一週

▲史華連諾（Luis Severino）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基王牌投手史華連諾（Luis Severino）春訓因為右肩發炎遲遲未癒，並且還有惡化的趨勢，復健進度停滯將近一週。總教練布恩（Aaron Boone）9日透露，球團已為他安排MRI檢查，希望趕緊找出問題。

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這位剛簽下4年400萬美元延長合約的24歲年輕王牌投手，春訓階段就傳出右肩旋轉肌發炎問題，原本預計休息2週就能歸隊，但之後又延到5月，球團只好先簽下明星左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez）頂替空缺。

不料史華連諾近期傷勢有惡化趨勢，根據《New York Daily News》報導，他的復健進度僅到120英尺投擲訓練，就停滯了大概一週，還沒有過投手丘練投，球隊相當擔心他的狀況。

「經過MRI之前的一些檢查，我們對於他的傷勢相當有信心，不過還是得確認一下狀況，」布恩說道，「事實上他平地投擲的訓練還沒有很好，所以還不能上投手丘，我們會盡快的確認他的傷勢。」

本季洋基飽受傷兵所苦，除了史華連諾以外，沙巴西亞（C.C. Sabathia）、貝坦西斯（Dllin Betances）、席勒（Ben Heller）、蒙高馬利（Jordan Montgomery），打線的傷兵更是豪華，包括史丹頓（Giancarlo Stanton）、安杜哈爾（Miguel Andujar）、希克斯（Aaron Hicks）、艾斯伯瑞（Jacoby Ellsbury）以及托洛威斯基（Troy Tolowitzki）。

儘管傷兵滿營，洋基開季戰績還不算太差，5勝5敗與金鶯並列美聯東區第2，距離第一的光芒2.5場勝差，且團隊2.89防禦率可以排在全聯盟第6，20發全壘打更是高居第3。