運動雲

> >

三太子盃／楊宗樺靠熱情生存　單打生涯的最後之舞？

ETtoday運動雲

▲▼楊宗樺。（圖／海碩整合行銷提供）

▲楊宗樺。（圖／海碩整合行銷提供）

記者林育正／台北報導

在2年前的三太子盃挑戰賽，台灣好手楊宗樺表示如果2年後再打不出讓自己滿意的成績，就考慮退休。2年過去，楊宗樺多次闖進挑戰賽8強，還曾晉級至4強。不過他表示其實這樣的成績不如自己預期，今年將是他單打的「最後之舞」。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

「我真的很熱愛網球，不然心態都已經不行了。」身為過去的青少年球網，楊宗樺曾被寄望為台灣網球的希望，但沒能繳出讓自己和外界的成績，單打最佳164名，曾經一度回到未來賽重新調整，試圖重拾身手和信心，生涯歷經不少起起伏伏，「很愛網球才會繼續下去。」

8日在三太子盃單打首輪，他以6比4、6比3擊敗日本選手越智真晉級32強。「去享受比賽不要給自己太大壓力，現在能比較成熟去想，現在打球感覺、狀態是這5年來最好。」他透露這兩年花式聘請奧地利教練就已經花了至少100萬台幣，比賽的交通住宿仍舊自己張羅，「砸老本了！」

「歐洲訓練花那麼多錢，單打希望今年打好一點。如果沒有想像中好，單打可能先不打拼雙打，希望能再突破。」他目前排名278，希望能再把排名拉上來一些，到大滿貫打會外賽，力拼會內賽初登場。

「網球重要的是心態，每年1到11月都在比賽，輸個一、兩個月第一輪就會很失落。其實還是要找人聊天，不能自己悶在心裡。」他說雖然男子網球圈雖然不像女網勾心鬥角的狀況較為嚴重，但同一群私交不錯的選手，可能隨時會變成場上的對手，的確較難開口談心。

關鍵字： 三太子盃楊宗樺
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

買飲料還想多加「奶襲」！　金毛仔摸女店長胸辯：開玩笑

熱門新聞

不爽打者開轟目送球？　亞契故意觸身引發板凳清空5人驅逐

日職／王柏融打擊、安打全隊第1　洋聯洋將名列前3

沒傷卻整場被冰未上場　林書豪暴龍「信任危機」浮現

戴資穎穩坐球后將達125週　超越大陸李雪芮成史上第一人

日職／王柏融往右移　火腿例行賽首度「外野4人」佈陣

中職／郭泓志又在IG發文　「陪打棒球」暗指不打了？

讀者回應

﻿

最新新聞

1吳東霖32強挑戰台灣一哥莊吉生

2戴資穎連霸收視破紀錄新加坡續轉播

3首度同台非對手　林丹李宗偉溫暖敘舊

4楊宗樺單打生涯的最後之舞

5曾信彰回鍋企聯女壘為嘉南鷹搶回王座

熱門新聞

1亞契故意觸身引板凳清空5人驅逐

2王柏融打擊全隊第1　洋將名列前3

3沒傷卻整場被冰　林書豪信任危機

4戴資穎穩坐球后寶座125週史上第一人

5王柏融右移　火腿擺外野4人佈陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

中華職棒30年_宣傳片

04_06 兄弟 vs Lamigo 一局下，大師兄反應神速一個彈跳接球，藍寅倫悲情安打變雙殺

戴資穎10年生涯宣言 東京奧運無論是否奪金，都會退休

04_06 兄弟 vs Lamigo 七局下，千禧世代再創紀錄，邱丹打回生涯首分打點

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366