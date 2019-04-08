三太子盃／楊宗樺靠熱情生存　單打生涯的最後之舞？

▲楊宗樺。（圖／海碩整合行銷提供）



記者林育正／台北報導

在2年前的三太子盃挑戰賽，台灣好手楊宗樺表示如果2年後再打不出讓自己滿意的成績，就考慮退休。2年過去，楊宗樺多次闖進挑戰賽8強，還曾晉級至4強。不過他表示其實這樣的成績不如自己預期，今年將是他單打的「最後之舞」。

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「我真的很熱愛網球，不然心態都已經不行了。」身為過去的青少年球網，楊宗樺曾被寄望為台灣網球的希望，但沒能繳出讓自己和外界的成績，單打最佳164名，曾經一度回到未來賽重新調整，試圖重拾身手和信心，生涯歷經不少起起伏伏，「很愛網球才會繼續下去。」

8日在三太子盃單打首輪，他以6比4、6比3擊敗日本選手越智真晉級32強。「去享受比賽不要給自己太大壓力，現在能比較成熟去想，現在打球感覺、狀態是這5年來最好。」他透露這兩年花式聘請奧地利教練就已經花了至少100萬台幣，比賽的交通住宿仍舊自己張羅，「砸老本了！」

「歐洲訓練花那麼多錢，單打希望今年打好一點。如果沒有想像中好，單打可能先不打拼雙打，希望能再突破。」他目前排名278，希望能再把排名拉上來一些，到大滿貫打會外賽，力拼會內賽初登場。

「網球重要的是心態，每年1到11月都在比賽，輸個一、兩個月第一輪就會很失落。其實還是要找人聊天，不能自己悶在心裡。」他說雖然男子網球圈雖然不像女網勾心鬥角的狀況較為嚴重，但同一群私交不錯的選手，可能隨時會變成場上的對手，的確較難開口談心。