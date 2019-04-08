運動雲

> >

中職／兄弟齊心為兩老拚冠軍　張志豪大學就注意到紅龜

ETtoday運動雲

▲▼UNDER ARMOUR最強奧援，激勵Team UA不斷打破極限,張志豪。（圖／記者季相儒攝）

▲UNDER ARMOUR最強奧援，激勵Team UA不斷打破極限,張志豪。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／台北報導

中信兄弟上週5戰全勝，目前開季以8勝3敗暫居聯盟龍頭。外野手張志豪今天出席活動受訪表示，「全隊現在凝聚一顆心，希望能夠幫恰恰、紅龜兩位老大哥留下最完美的句點。」開季至今已經有過3次週日下午的賽程，張志豪認為天氣影響不大，倒是作息需要適應，不過當適應完畢，下午賽程也差不多要結束了！

 ★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

兄弟過往都比較慢熱，本季開季卻衝第一。張志豪今天接受訪問說到，「從春訓的第一天開始，全隊上下都凝聚在一起，大家的想法相當一致，希望可以幫兩位賢拜留下完美句點。」上一次兄弟奪冠是在2010年，那年是張志豪的菜鳥年，現在他已經是球隊裡的老鳥了，他說，「很想再拚一次，不要再拿亞軍了。」

▲▼0326 中華職棒中信兄弟主場開幕戰兄弟VS桃猿-陳江和,黃敬瑋。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳江和防守能力堪稱聯盟頂尖。（圖／記者黃克翔攝）

陳江和季前表示生涯出賽千場後就要退休，目前已經累積出賽997場，距離引退倒數「M3」。張志豪談起陳江和說，「在我大學的時候，就注意到紅龜了，當時他還在台電，那個時候他是游擊手，守備功夫真的沒話說，動作非常靈活，並且在比賽中的觀念也相當厲害。」張志豪也笑著說，「看網友都叫他（陳江和）『大聯盟龜』就知道了！」

兄弟今年開季前段表現亮眼，年輕選手紛紛挺身而出是其關鍵，張志豪認為隊中學長只要做好榜樣，這些小學弟都會跟著做得很好。並且球隊氣氛相當好，不分位置都會互相鼓勵。但張志豪也強調，球季還很長，球隊狀況還要繼續維持下去。

今年中職賽程到5月的前2週、10月的週日都在下午2點開打。上一次中職例行賽在下午2點開打已經是2012年賽季，張志豪認為要調整作息是最需要適應的，「星期六5點的比賽，打完回去梳洗過後也都快12點了，而且平常沒這麼早睡，就算躺在床上也沒辦法很快入眠。不過早點打也不錯，可以讓球迷早點回家休息。」

關鍵字： 中華職棒中信兄弟張志豪彭政閔陳江和
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

不爽打者開轟目送球？　亞契故意觸身引發板凳清空5人驅逐

沒傷卻整場被冰未上場　林書豪暴龍「信任危機」浮現

戴資穎穩坐球后將達125週　超越大陸李雪芮成史上第一人

日職／王柏融往右移　火腿例行賽首度「外野4人」佈陣

日職／王柏融打擊、安打全隊第1　洋聯洋將名列前3

想搶「大谷翔平二世」佐佐木朗希　大聯盟遭日本勸阻

讀者回應

﻿

最新新聞

12022杭州亞運取消棒壘球項目

2大王成火腿打擊王　官方放帥照表彰

3蔣淯安扛責爭冠　爭MVP順其自然

4大聯盟0安鉅砲vs 0出局數投手

5李智凱放眼進化全能好手

熱門新聞

1亞契故意觸身引板凳清空5人驅逐

2沒傷卻整場被冰　林書豪信任危機

3戴資穎穩坐球后寶座125週史上第一人

4王柏融右移　火腿擺外野4人佈陣

5王柏融打擊全隊第1　洋將名列前3

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

中華職棒30年_宣傳片

04_06 兄弟 vs Lamigo 一局下，大師兄反應神速一個彈跳接球，藍寅倫悲情安打變雙殺

戴資穎10年生涯宣言 東京奧運無論是否奪金，都會退休

04_06 兄弟 vs Lamigo 七局下，千禧世代再創紀錄，邱丹打回生涯首分打點

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366