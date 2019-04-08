中職／兄弟齊心為兩老拚冠軍　張志豪大學就注意到紅龜

▲UNDER ARMOUR最強奧援，激勵Team UA不斷打破極限,張志豪。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／台北報導

中信兄弟上週5戰全勝，目前開季以8勝3敗暫居聯盟龍頭。外野手張志豪今天出席活動受訪表示，「全隊現在凝聚一顆心，希望能夠幫恰恰、紅龜兩位老大哥留下最完美的句點。」開季至今已經有過3次週日下午的賽程，張志豪認為天氣影響不大，倒是作息需要適應，不過當適應完畢，下午賽程也差不多要結束了！

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兄弟過往都比較慢熱，本季開季卻衝第一。張志豪今天接受訪問說到，「從春訓的第一天開始，全隊上下都凝聚在一起，大家的想法相當一致，希望可以幫兩位賢拜留下完美句點。」上一次兄弟奪冠是在2010年，那年是張志豪的菜鳥年，現在他已經是球隊裡的老鳥了，他說，「很想再拚一次，不要再拿亞軍了。」

▲陳江和防守能力堪稱聯盟頂尖。（圖／記者黃克翔攝）



陳江和季前表示生涯出賽千場後就要退休，目前已經累積出賽997場，距離引退倒數「M3」。張志豪談起陳江和說，「在我大學的時候，就注意到紅龜了，當時他還在台電，那個時候他是游擊手，守備功夫真的沒話說，動作非常靈活，並且在比賽中的觀念也相當厲害。」張志豪也笑著說，「看網友都叫他（陳江和）『大聯盟龜』就知道了！」

兄弟今年開季前段表現亮眼，年輕選手紛紛挺身而出是其關鍵，張志豪認為隊中學長只要做好榜樣，這些小學弟都會跟著做得很好。並且球隊氣氛相當好，不分位置都會互相鼓勵。但張志豪也強調，球季還很長，球隊狀況還要繼續維持下去。

今年中職賽程到5月的前2週、10月的週日都在下午2點開打。上一次中職例行賽在下午2點開打已經是2012年賽季，張志豪認為要調整作息是最需要適應的，「星期六5點的比賽，打完回去梳洗過後也都快12點了，而且平常沒這麼早睡，就算躺在床上也沒辦法很快入眠。不過早點打也不錯，可以讓球迷早點回家休息。」