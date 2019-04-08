大專足聯／台體不敵南華跌至四強末位　程昊：要引以為戒

▲大專足聯公開一男子季軍戰,台體vs南華 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

大專足球聯賽男子組公開一級賽事季軍戰，7日下午由「巴西軍團」南華大學出戰台體大，最終南華靠著維多梅開二度，5比3擊敗傳統強權台體大，寫下隊史最佳成績，但也讓台體跌至四強的最末位，已經大四的隊長程昊認為，「不該有的失誤太多，要引以為戒。」

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台體在上半場就先被南華連進2球，江信隆單刀面對門將射門追到1比2，下半場55分鐘高偉傑空擋射門追平，不過2分鐘之後南華齊力思馬上進球反超，盧安再射門4比2拉開比分，65分鐘，江信隆轉身直接將球踢進追到3比4，不過南華再靠罰球，終場以5比3奪下季軍。

南華首闖四強就拿下第三名，反觀台體去年奪下第三，今年卻跌到第四，台體隊長程昊提到，「一開始還不夠專注，防守不夠積極，就處於劣勢，後面有打起來又馬上又放鬆，有的太緊張可能怯場，今年第一次對到南華還不知道他們實力，了解就是腳底球功夫不錯，巴西華麗的球風。」

「我是覺得不會輸很多，是我們沒把握機會很多，然後被進的球都很不應該。」程昊提到，一些不必要的失誤太多，先發中有6個大四包括自己，「都是最後一年，最後一場很想拿下來很可惜，學弟要引以為戒，明年要繼續，雖然還是前四強，但排在最後，不是我們應該要有的實力，不管遇到誰都要拿出自信。」