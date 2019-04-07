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中職／周思齊1500安史上第6人：從沒想過

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▲▼0326 中華職棒中信兄弟主場開幕戰兄弟VS桃猿-周思齊。（圖／記者黃克翔攝）

▲周思齊。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟本土新秀黃恩賜7日對戰Lamigo桃猿5局無失分好投，加上牛棚凍結比數，助隊終場2比1勝出，本周5戰全勝。周思齊5局敲出生涯第1500安打，成史上第6人，賽後他說：「當初進職棒也沒想過能打出1500安打。」這支安打等了1周才出爐，周思齊說：「很開心啊，球隊又贏球。」

周思齊前幾場都在板凳待命，今天先發第6棒指定打擊，5局第2打席從猿隊先發投手翁瑋均手中敲出第1500安，比賽也特別暫停，由領隊劉志威為他頒獎。

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周思齊坦言，自己從沒想過能打出1500安，接下來希望在退休之前多拿幾枚冠軍戒指。而球隊本周拿下5連勝，相隔近2年再度打出一波5連勝，他認為本土投手功不可沒：「這幾場下來，我們的本土投手表現很好，尤其是幾位年輕投手，他們很強，多虧他們，才能拿下這幾場的勝利。」

猿隊在主場吞下3連敗，翁瑋均6局僅被敲3安，2局因陳江和短打失掉1分，6局被林書逸敲出全壘打，失掉第2分，賽後他說：「自己是有些小失投，但是對方確實打得好。」連2場與廖健富搭配繳出好投，他透露：「主要是高中就有接觸，彼此想法很接近，他比我先進來職棒1年，這兩場也都由他引導。」前一場初先發奪勝，但今天優質先發吞敗，翁瑋均直言：「真的很想幫助球隊止敗，真的很可惜。」

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