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中職／陳江和先發！千場退休M3　盼拿冠軍不留憾

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▲▼中信兄弟春訓開訓,陳江和。（圖／記者季相儒攝）

▲陳江和。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟老將「紅龜」陳江和7日對戰Lamigo桃猿，先發第7棒二壘手，生涯出賽997場，千場引退倒數「M3」。看著數字逐漸遞減，陳江和說：「沒有什麼好後悔的啦，既然都決定要退休了，還是很謝謝公司願意讓我出賽千場再退休。」不過被問到有什麼遺憾，紅龜淡淡地笑說：「今年如果拿到冠軍，就沒有什麼好遺憾了吧！」

陳江和去年球季結束累積988場出賽，今年春訓開訓當天宣告，達成生涯千場出賽便褪下球員身份、轉任教練，球迷現在是「看一場、少一場」。

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當初決定退休，陳江和第一時間告知的選手正是彭政閔、王勝偉，兩人都能理解他的心境，「我有我的規劃，他們也知道我的想法，打了13年...身體狀況不是自己能控制的，這天總是會到來，自己已經轉換好心情了。」

當球員的時間一點一滴倒數中，陳江和只要在場上必是用盡全力。昨天對戰桃猿，陳江和7局下接替守備，再度展現過往水準，中職官網特別剪輯他的守備精華，吸引2.2萬人次觀看，許多球迷留言感到不捨，大喊「不要退」，也有球迷說，「少了你的守備當枕頭我還不習慣﻿」。

陳江和已經做好退休的準備，現在只要沒有先發，會試著以教練的角度觀察場上的一切，有時也會和守備教練黃泰龍討論，「心裡會先去思考啦，如果遇到可能是不對的狀況，會詢問龍哥，作為教練該如何幫助選手。」

兄弟規劃4月21日天母主場出戰統一獅，將是陳江和的引退賽，對於公司的安排，他心中充滿感謝：「其實公司可以直接讓我退休，畢竟球隊也要開始換血，但他們願意讓我打完千場比賽再退，我真的很謝謝他們。」

達成千場之後，個人還有什麼遺憾？陳江和笑說：「個人目標真的沒什麼，但如果能拿到冠軍，更沒有什麼好遺憾了。」

▲▼0326 中華職棒中信兄弟主場開幕戰兄弟VS桃猿-陳江和,黃敬瑋。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳江和今天先發，千場退休M3。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 陳江和中華職棒中職中信兄弟
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