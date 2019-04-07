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中職／黃恩賜熬過復健奪首勝MVP：終於沒有對不起自己

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▲▼ 0326 中華職棒中信兄弟主場開幕戰兄弟VS桃猿-黃恩賜。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃恩賜。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟先發投手黃恩賜7日對戰Lamigo桃猿，先發5局無失分，終於拿到生涯首勝，也首度獲選單場MVP。熬過辛苦的復健，黃恩賜想把首勝球獻給自己：「終於沒有對不起自己，往後要再繼續努力。」

2017年透過選秀加入中信兄弟，黃恩賜因右手肘韌帶置換手術（Tommy John），加入職棒至去年球季一球未投，本季以健康狀態投入春訓，開季自一軍出發，是兄弟相當期待的輪值戰力，先前對富邦悍將初先發，主投5局送出5次三振，僅有1次保送，失2分皆為責失，但球隊當時遭到逆轉，最終與勝投擦肩而過。

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此役對戰桃猿，黃恩賜複製前一場表現，先發5局僅用72球，被敲5安，送出1次三振，沒有任何保送，拿下勝投。終於奪得勝投，黃恩賜內心激動，直呼：「真的等得有點久... 可是對自己壓力有點大，看到其他投手都拿到勝投，剩我一個還沒拿到，覺得等滿久的，也要謝謝隊友、學長今天的幫忙，讓我能拿下這次的勝利。」

先前受訪曾透露最想對戰桃猿，如今在全猿主場正面對決，黃恩賜笑說：「比賽還沒開始時，真的有點緊張，緊張原因是太想拿勝投，不過上去之後便放下這種心情，告訴自己盡力去投，不要讓他們得分，要為球隊守住勝利，盡量不要讓對方上壘。」

投完5局僅用72球，黃恩賜透露，其實自己還想續投，但身體狀況不允許：「5局其實有一點抽筋，教練也有發現，後來投手教練佛斯特有告訴我，今天本來就是設定80球，算是有完成任務。」

首勝終於到手，黃恩賜同時獲選單場MVP，事後媒體告知才曉得此事，他有些驚訝，「是喔！我不知道耶。」隨即開心表示：「有贏就好啦，勝利最重要。」

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關鍵字： 黃恩賜中華職棒中信兄弟Lamigo桃猿
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