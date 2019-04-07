中職／桃猿墊底拜土地公求好運　洪總：再加油！

▲Lamigo桃猿昨天輸球。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿6日對戰中信兄弟，終場1比6吞下2連敗，戰績4勝7敗墊底，而全場有不少強勁飛球都打進兄弟手套，球運似乎不佳，猿隊7日賽前也到球場附近的土地公廟拜拜，祈求好運，盼終止連敗。猿隊總教練洪一中說：「也不是因為昨天的關係特別去拜；土地公廟就在球場旁邊，祂是管這邊的，只要有空，我們都會去拜。」

猿隊昨天受到艾迪頓壓制，對方先發7局僅失1分，送出3次三振、1次保送，7局才失掉唯一1分，其中桃猿共10個飛球遭到接殺出局。

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兄弟總教練伯納賽後受訪開玩笑稱：「以前我們在這比賽時，往往是我們的強勁飛球進到對方手套中；而對方即使敲出軟弱滾地球還是能找洞穿出安打，此役剛好是相反的狀況，可能艾迪頓最近比較常上教堂祈禱，看起來棒球之神今晚是站在我這邊。」

對於昨天的狀況，洪總也覺得有些「怪怪的」，球運確實不太好，但依舊佩服艾迪頓的好投：「他是真的厲害，讓我們打不好，球都剛好進了手套，也沒關係啦，棒球有時就是這樣，運差也會運好，大家再加油！」

猿隊今天打線與前一晚有所不同，陳俊秀改打第4棒，林泓育在板凳待命，廖健富先發蹲捕，洪總解釋：「因為今天是翁瑋均先發，前一場好投拿勝是跟廖健富搭配，這場繼續讓兩人搭配，順順的就好。」

▲洪一中。（圖／記者林敬旻攝）