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中職／來不及帶阿嬤出國　邱丹為她延續棒球夢

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▲▼Lamigo桃猿邱丹。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿邱丹。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

從兄弟先發艾迪頓手中敲出生涯首支安打，邱丹難掩興奮之情，站上壘包後振臂吶喊。從沒想過要打職棒的小子，因為錯過與阿嬤的約定，決定延續棒球夢，希望在天上的阿嬤，能繼續為他加油。

國三那一年，邱丹在一次的比賽中滑壘不慎弄斷腰，開完刀之後，看似順遂的棒球之路出現變數，名門學校對他不再感興趣，「那時有想過，還是就這樣不要打了，家人都很辛苦。」但摯愛的外婆突然過世的消息，讓他再度轉念，「曾經說好要帶阿嬤出國看我比賽，但一切都來不及了，這讓我決定打下去。」

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來不及帶外婆出國，成了邱丹心中的遺憾，為完成與她的承諾，他決定延續棒球之路。遭到名門學校拒於門外，邱丹來到成軍不久的普門中學，高一便成為球隊的主力，高二那年順利入選U18世界盃青棒，他也帶著阿嬤的照片一起出國，實現來不及完成的願望。

「阿嬤比我爸媽還愛看棒球。」談起外婆，邱丹滿滿的笑容，「我在國小、國中的比賽，她總是會吵著說要來看，因為行動不方便，都是跟我爸媽一起來。」

完成對阿嬤的承諾，邱丹當時還沒想過要打職棒，目標是放在升學：「可能也是想要完成阿嬤的期待吧，因為家裡只有爸爸唸到大學，媽媽那邊都沒有唸過大學，希望自己可以成為第一個。」但高二木棒聯賽結束後，邱丹評估自己的能力，加上考慮到家庭經濟狀況，開始思考投入選秀的可能性：「自己有打出成績之後，和媽媽溝通之後，覺得可以挑戰（職棒）看看。」

現在父親剛失業，母親因為行動不方便也沒有工作，邱丹還有一個妹妹，年僅19歲的他必須撐起一個家，他笑說：「不會辛苦啦！都是為了家人。」昨天敲出的首安球，他也將獻給親愛的家人，「謝謝他們一路以來的支持與照顧。」

延續普門中學強調的態度，邱丹進職棒後維持「鞠躬敬禮」好習慣，每一次站上打擊區，向主審敬完禮之後，也會向對方捕手、投手敬禮致意，「普門有特別要求一定要和主審敬禮，自己進來職棒後，捕手、投手也都是我的學長，自己想說還是要有禮貌。」

不過昨天敲出首安後，邱丹在壘上大動作慶祝，引發熱議，事後坦言有些不好意思，甚至擔心下一打席可能會被觸身，回到休息室時還特別請教學長，「上壘時有察覺到對方教練在看我，我有點緊張，還問學長說『會不會被丟啊』，還好學長說不會啦，因為是首安。」

聽了學長的話，邱丹還是有些不放心，下一打席刻意多等一顆球，確認對方是否有意回敬觸身，「結果是一顆好球進來，那應該就沒事了。」他也按照打擊教練曾豪駒的提醒，維持原有的打擊策略，不要有太多想法，專注投手的對決，最終敲出生涯首支長打，首打點一同進帳，他開心地說：「真的很高興能夠幫助球隊送回分數！」

2日上一軍到現在，邱丹尚未邀請家人到場看球，他害羞地說：「先不要啦，他們在高雄太遠了，萬一看到我吞3K怎麼辦。」職棒之路剛啟程，邱丹強調一切平常心，希望能夠繼續打出好表現，讓天上的阿嬤為他感到驕傲。

關鍵字： 邱丹中華職棒中職Lamigo桃猿
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