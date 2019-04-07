批大聯盟行銷最爛　普萊斯：美聯MVP貝茲沒拍半支廣告

▲美聯MVP貝茲（Mookie Betts）。（圖／路透社）



記者路皓惟／綜合報導

響尾蛇明星外野手瓊斯（Adam Jones）曾說過：「棒球是白人的運動。」事實上，去年大聯盟非裔球員比例有小幅度的成長，但在聯盟當中仍是少數。紅襪普萊斯（David Price）批評大聯盟官方行銷不夠力，新科美聯MVP貝茲（Mookie Betts）甚至連廣告露臉的機會都沒有，更別說為他拍攝一支宣傳廣告。

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儘管貝茲上季奪得美聯MVP，更幫助紅襪摘下世界大賽冠軍，但大聯盟最新的廣告中，連貝茲的身影都沒有，隊友貝茲缺乏曝光率，引起普萊斯的不滿，他批評聯盟口口聲聲說要改善非裔棒球人口減少的問題，卻根本沒有積極做行銷。

普萊斯說：「這是個笑話。我看到釀酒人一壘手阿吉拉爾（Jesus Aguilar）出現在MLB Network宣傳廣告中，他是好球員，很不錯的球員，我喜歡看他打球，我從蕭（Travis Shaw）那邊聽到一些關於他的事情，但他終究不是貝茲。」

▲紅襪普萊斯。（圖／達志影像／美聯社）



普萊斯補充說明，「我們一直試圖提升非裔的棒球人口，所以把貝茲放進廣告中吧！大聯盟在行銷球員方面，可以說是北美四大運動裡最糟糕的，他們需要做得更好，我們已經多次向球員工會和主席曼弗瑞德（Rob Manfred）談過這個問題。」

「多多行銷非裔棒球明星，多行銷其他球員，給我們更好的行銷。貝茲連一支個人宣傳廣告都沒有，他是目前聯盟裡最有市場的球星，他效力傳統豪門紅襪，又是非裔球員，但卻沒有半支廣告。他相當討喜，他將是大聯盟未來看板人物，贏得了美聯MVP，聯盟需要要加油了。」普萊斯說。

▲瓊斯曾說：「棒球是白人的運動。」（圖／達志影像／美聯社）



過去大聯盟非裔球員人數不斷減少，2017年球季下滑至6.7%追平歷史新低，去年球季止跌回升，開季名單中非裔球員佔比7.8%，比起2017年漲幅0.7%，這也是聯盟自2008年以來的最大漲幅。

自從大聯盟封面人物基特（Derek Jeter）2014年退休之後，大聯盟目前缺乏真正世界級的看板球星，即便有「現代神獸」之稱的楚特（Mike Trout），或是話題十足的哈波（Bryce Harper），但兩人仍無法達到如同基特那樣的地位和名聲。

▲天使楚特被評為當今棒球最強球員。（圖／達志影像／美聯社）



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