德佬開局第一球就爆扣　在想要不要掛框領技術犯規

DIRK DUNKED!!! pic.twitter.com/3px0yGXk0e — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2019年4月6日

記者張曜麟／綜合報導

獨行俠6日在主場迎來灰熊挑戰，雖然第一節達拉斯以1分些微落後，但最終仍被曼菲斯軍團拉開比分以112比122吞敗。不過達拉斯看板球星諾威斯基(Dirk Nowitzki)卻在開局第一球就爆扣嗨翻全場，這也是「德佬」本季第1次進行灌籃，對此他賽後表示，自己在想要不要掛在籃框上領一下技術犯規。

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已經40歲的諾威斯基，即便他本人沒親自承認，但外界普騙認為今年打完「德佬」很可能會選擇退役，而他本季也退居替補，讓年輕球員有發揮空間，確實他的狀態也大不如前，但對於獨行俠球迷而言，只要諾威斯基上場，並不要求他的表現，只是想再次看到一個準名人堂球員續寫傳奇。

諾威斯基一直以來給人的印象就是「高射炮」，但身為內線長人在生涯初期，「德佬」在禁區也時常進行爆扣，不過近年狀態下滑，為了減少受傷，諾威斯基已經不常灌籃，而他在面對灰熊一戰，開局他與李伊(Courtney Lee)在高位進行擋拆，在順勢下滑後，接獲傳球馬上用雙手灌籃，不僅替補席嗨到跳起來，整個主場球迷更開始躁動歡呼。

這次的灌籃對於「德佬」來說相當不容易，不僅是他本季第1次灌籃，更是從上季至今的第2次，而在過去5個賽季，他一共只完成了12次灌籃，可見諾威斯基已經幾乎不再做出會讓自己有傷病的動作。賽後他談到這次暴扣，「當時我太興奮了，我不知道自己是否要掛在籃框上並用手去拍籃板，然後領到一次技術犯規。」

▲諾威斯基灌籃後在想要不要領技術犯規。（圖／達志影像／美聯社）