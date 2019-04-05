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亞桌賽／林昀儒、鄭怡靜、陳思羽進附加賽　闖8強還差一勝

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▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

亞洲盃桌球錦標賽5日小組賽結束後，38歲老將莊智淵遭到淘汰，其他三位林昀儒、鄭怡靜和陳思羽則以小組第三進入附加賽，6日早上奪勝就能挺進8強。

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本次亞洲盃的參賽資格，包括去年該賽事冠軍、2017年亞錦賽冠軍、世界排名亞洲前十等，每國最多2人代表參賽，而中華隊除了老將莊智淵再度參賽外，小將林昀儒則以亞洲排名第9首度收到英雄帖，女單方面，鄭怡靜、陳思羽連三年代表出賽。

▲▼2018雅加達亞運,桌球,莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

▲莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

抽籤分組莊智淵本次則和南韓的李尚洙、日本的丹羽孝希、及印度的吉納納賽卡蘭(Sathiyan Gnanasekaran)分在C組，最終莊智淵僅贏丹羽孝希，雖然和吉納納賽卡蘭一樣戰績1勝2敗，但比較交手勝敗後，莊智淵排名小組第四遭到淘汰。

而林昀儒與張本智和、馬龍及印36歲度老將卡馬爾(Achanta Sharath Kamal)同分B組，小組賽場場都是硬戰，林昀儒同樣只贏一場擊敗卡馬爾，但最終排名小組第三進入附加賽，將在6日10點對決泰國選手，取勝就能挺進8強。

▲鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

▲鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

女單部分，鄭怡靜和大陸的陳夢、南韓的田志希以及香港的李皓晴分在B組，鄭怡靜在首戰擊敗李皓晴後接連輸球，戰績1勝2敗排小組第三，將在6日上午10點半對決D組第一的新加坡LIN Ye，奪勝才能闖進8強。

陳思羽和日本一姊石川佳純、新加坡的馮天薇及南韓的徐孝元同在C組，首戰雖然不敵馮天薇，但第二場大戰五局後擊退削球手徐孝元，最後一場雖然遭到石川佳純橫掃，仍有晉級8強的機會，6日將對上A組第三名的平野美宇，兩人過去交手三次都由平野美宇拿下勝利。

亞洲盃第一階段小組賽採5局3勝，排名較前的12位選手分列在A、B、C三組中，取前兩名晉級，而這三組中的第三名則將和D組的小組第一進行淘汰賽爭奪另外兩個8強席位，8強以後淘汰賽則採7局4勝制。

▲陳思羽。（圖／記者張克銘攝）

▲陳思羽。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 亞桌賽林昀儒陳思羽鄭怡靜
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