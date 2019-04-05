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亞桌賽／陳思羽排小組第三　明早戰平野美宇爭8強資格

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▲陳思羽。（圖／記者張克銘攝）

▲陳思羽要闖進8強得戰贏平野美宇。（圖／資料照／記者張克銘攝）

記者顏如玉／綜合報導

亞洲盃桌球錦標賽開打，5日就進行小組賽，中華有鄭怡靜、陳思羽參賽，不過兩人在小組賽都以1勝2敗位居第三名，要想挺進8強還得在6日上午10點半再打一場附加賽，奪勝才能晉級。

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世界排名第八的鄭怡靜本次和大陸的陳夢、南韓的田志希以及香港的李皓晴分在B組，首戰以3比1退李皓晴後，第二戰碰上世界第三的陳夢，鄭怡靜過往與她交手5次沒奪勝過，如今再相遇還是以1比3吞敗，最後一場碰上田志希，鄭怡靜過去與她相遇各擁5勝，這次卻以1比3吞敗。

鄭怡靜以1勝2敗排小組第三，6日早上將要先進行附加賽，對決D組第一的新加坡LIN Ye，兩人過去沒有交手過，奪勝才能闖進8強。

▲▼2018雅加達亞運,桌球,鄭怡靜。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭怡靜。（圖／記者李毓康攝）

而陳思羽則和日本一姊石川佳純、新加坡的馮天薇及南韓的徐孝元同在C組，首戰雖然不敵馮天薇，但第二場大戰五局後擊退削球手徐孝元，最後一場雖然遭到石川佳純橫掃，但仍有晉級8強的機會，6日將對上A組第三名的平野美宇，兩人過去交手三次都由平野美宇拿下勝利。

亞洲盃第一階段小組賽採5局3勝，排名較前的12位選手分列在A、B、C三組中，取前兩名晉級，而這三組中的第三名則將和D組的小組第一進行淘汰賽爭奪另外兩個8強席位，8強以後淘汰賽則採7局4勝制。

▲平野美宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲平野美宇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞桌賽鄭怡靜陳思羽
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