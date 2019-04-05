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亞桌賽／莊智淵小組賽連吞2敗　林昀儒退印度開胡

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▲莊智淵。（圖／取自ITTF）

▲莊智淵小組賽連吞兩場敗戰。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

亞洲桌球錦標賽5日開打，莊智淵在小組賽連吞2敗，最後一戰對上日本丹羽孝希勢必要奪勝，否則將會遭到淘汰，不過首次參賽的林昀儒在首戰失利後，第二戰馬上調整回來，以3比1擊敗印度選手，最後一戰將對上剛剛在卡達公開賽奪冠的大陸好手馬龍。

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本次莊智淵和世界排名第六的南韓李尚洙、第八的日本丹羽孝希、及印度的吉納納賽卡蘭(Sathiyan Gnanasekaran)分在C組，首戰就面臨強敵李尚洙，莊智淵以1比3吞敗，接下來碰吉納納賽卡蘭又遭到三局橫掃，目前已連吞2敗，最後一戰將在下午6點半碰上交手7次從沒輸過的丹羽孝希，莊智淵必須延續勝利方程式，才有機會挺進8強。

而首次參賽的林昀儒本次籤表相當硬，和世界第三的張本智和、超級滿貫好手馬龍，以及印度36歲老將卡馬爾(Achanta Sharath Kamal)同分B組，首戰以1比3不敵張本智和，所幸第二戰林昀儒迅速回神，在先失一局的情況下連下3局逆轉取得首勝，下一場將在下午6點碰上馬龍。

亞洲盃第一階段小組賽採5局3勝，排名較前的12位選手分列在A、B、C三組中，取前兩名晉級，而這三組中的第三名則將和D組的小組第一進行淘汰賽爭奪另外兩個8強席位，8強以後淘汰賽則採7局4勝制。

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 亞桌賽莊智淵林昀儒
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