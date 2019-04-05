亞桌賽／莊智淵遭淘汰　林昀儒小組第三進8強得先退泰國

▲莊智淵小組賽遭淘汰。（圖／記者李毓康攝）



記者顏如玉／綜合報導

亞洲桌球錦標賽5日賽事結束，中華男單莊智淵、林昀儒和女單鄭怡靜、陳思羽一樣，都在小組取得1勝2敗，但莊智淵因勝負比較排名第四遭到淘汰，林昀儒則以小組第三進入附加賽，將在6日碰上D組第一的泰國WISUTMAYTHANGKOON Supanut。

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本次莊智淵和世界排名第六的南韓李尚洙、第八的日本丹羽孝希、及印度的吉納納賽卡蘭(Sathiyan Gnanasekaran)分在C組，首戰就面臨強敵李尚洙，莊智淵以1比3吞敗，接下來碰吉納納賽卡蘭又遭到三局橫掃，連吞2敗後，雖然最後一戰以3比0橫掃丹羽孝希，但戰績和吉納納賽卡蘭一樣為1勝2敗，比較雙方交手的勝負後，莊智淵排名小組第四無緣挑戰前進8強確定淘汰。

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）



而林昀儒和和世界第三的張本智和、超級滿貫好手馬龍，以及印度36歲老將卡馬爾(Achanta Sharath Kamal)同分B組，首戰以1比3不敵張本智和，所幸第二戰林昀儒迅速回神，以3比1力退卡馬爾，第三戰則以1比3不敵馬龍，排名小組第三。要前進8強，林昀儒得先在6日上午10點擊退D組第一的泰國選手才能晉級。

亞洲盃第一階段小組賽採5局3勝，排名較前的12位選手分列在A、B、C三組中，取前兩名晉級，而這三組中的第三名則將和D組的小組第一進行淘汰賽爭奪另外兩個8強席位，8強以後淘汰賽則採7局4勝制。