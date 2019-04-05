中職／驚飛蟲兵團亂入　林泓育照轟2分砲

▲林泓育。（圖／桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿林泓育4日對戰富邦悍將敲出2分砲，站上打擊區時遇「蟲蟲危機」，飛蟲圍繞身旁，他直呼：「真的很多！本來有一球要出棒，結果蟲子突然飛好低，自己也被嚇到。」最後，他「球來就打」，一棒扛出牆外，助隊9比2勝出。

電視轉播畫面都可看到蟲子圍繞在打者身旁，林泓育指出：「主審是說可能我們打者、捕手和他3人聚集在一起有熱氣，才更吸引白蟻的聚集。」

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不僅要注意投手投出的球，打者昨天都遭受飛蟲的干擾， 林泓育說：「蹲捕是還好，但站上去（打擊區）真的有差，還有一球本來要揮了，結果突然飛進來，只好再退開。」

林泓育前3打席都沒敲安，包括2次雙殺打，7局從張竣龍手中敲出2分砲，本季第2轟出爐，「前面有得分機會沒把握住，但我還是相信自己，每一次上去都是新的開始。」談到那一轟，他說：「上去就把它發揮到最好，按照節奏攻擊，球來就打，也沒特別設定直球或是變化球。」

先發投手王溢正此戰主投6局僅失1分，飆出8次三振，林泓育認為，王溢正是一位很有經驗的投手，本來就不需要太擔心他的調整：「他有很好的資歷，懂得怎麼調整，我相信他會越來越好。」