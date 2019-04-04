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波辛斯基陷性侵風波　聯盟若認定案情嚴重將取消交易

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▲獨行俠波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲波辛基斯陷性侵風波，若NBA認定案情嚴重將取消交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

季中交易被送至獨行俠的新生代長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)，近期卻陷入性侵案風波，他被指控在去年2月8日施暴性侵，目前紐約警方已經介入調查，據《紐約時報》指出，若聯盟認為性侵案非常嚴重，他們將否決之前的那筆交易。

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進入聯盟後，波辛基斯就展現他優異的身手，作為內線長人不僅能在外圍做投射，內線能力也是一把罩，很快就征服了紐約球迷，不過正當要起之時，卻在上季遭逢膝蓋十字韌帶傷勢報銷，讓尼克復興希望再次落空，最終尼克為了今夏追逐大咖球星，也把波辛基斯送到了獨行俠。但在養傷的「獨角獸」卻在上月31日爆出性侵醜聞。

據傳控訴的女子是波辛基斯鄰居，這名受害者透露在去年2月8日受到「獨角獸」邀請去他家作客，不料卻慘遭性侵，事後波辛基斯坦承喝醉，並同意給她6.8萬美金封口費；現在事情爆出來波辛基斯律師也指控該名女子在勒索，紐約警方也已經在進行調查，但當事人則拒絕發表任何評論也不回應任何電話。

不過NBA向來都非常住更球員的形象，不管在場上還是場外，只要有做出不正當行為，聯盟都會立刻做出處決，現在波辛基斯鬧出性侵風波，聯盟也已經介入調查，《紐約時報》指出如果聯盟認為這次的性侵案過於嚴重，就不會讓尼克與獨行俠的這筆交易通過，這對於獨行俠與「獨角獸」雙方都是嚴重打擊，若無法通過交易，獨行俠得到的球員將再次從缺，而波辛基斯則可能失去一份高達5年1.58億美元的合約。

▲獨行俠正式歡迎波辛基斯加盟。（圖／達志影像／美聯社）

▲波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠波辛基斯
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