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不給哈波有打點機會　國民拉尾盤再見保送氣走費城人

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▲▼國民諾爾（Jake Noll）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民諾爾（Jake Noll）代打選到再見保送。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

費城人強打哈波（Bryce Harper）回華盛頓交手老東家國民，昨（3）日哈波不但繳出猛打賞還開轟 ，並且以8比2拿下比賽勝利。今日雙方再戰，哈波5次上場打擊選到3次保送，另外送出2支安打上壘率百分百，不過國民隊9局下8比8平手時，以再見保送氣走費城人，賞給費城人本季首敗。

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▲費城人本季第2度交手國民。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）  

前一戰大比分贏得比賽的費城人，今天首局就有攻勢攻下2分，不過主場的國民首局靠著蘭登（Anthony Rendon）、辛瑪曼（Ryan Zimmerman）各轟一發全壘打要回3分，並且在3局下索托（Juan Soto）再補上一發3分砲取得4分領先。

4局上國民先發投手桑契斯（Anibal Sanchez）開局就接連送出2次保送，費城人也把握機會用2支安打要回2分，開季斬獲4連勝的費城人8局上再度開啟攻勢，靠著安打以及保送形成滿壘，前海盜王麥卡臣（Andrew McCutchen）一棒將球送到中外野二壘安打清光壘上跑者，塞古拉（Jean Segura）再敲安送麥卡臣回家，一局斬獲4分反倒領先國民2分。

▲▼羅伯森（David Robertson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯森（David Robertson）9下登板砸鍋，總計送出3次保送以及1支安打。（圖／達志影像／美聯社）

8下國民高梅茲（Yan Gomes）二壘安打先追回1分，接下來費城人一壘手霍金斯（Rhys Hoskins）又發生守備失誤讓國民追平比數。9下費城人推出前洋基牛棚羅伯森（David Robertson），沒想到他1個出局數都沒有抓到，先是被敲安打之後連續送出2個保送形成滿壘，此時面對國民代打諾爾（Jake Noll）滿球數後再度出現四壞，國民也以再見保送氣走費城人。

國民隊今天擺明了不給哈波太多攻擊機會，送給他3次保送當中，有2次是故意四壞，哈波今天所擊出的2支安打都是短程的一壘安打。本季兩隊首個系列賽戰成1比1平手，下一次交手將在5月4日來到費城人主場進行三連戰。

▼哈波今天繳出2支2不過沒有打點進帳。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼哈波。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB費城人國民哈波Bryce Harper
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