王維中運動家3A出發　「飛行者」用新球場迎接開季

▲運動家王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

去年效力韓職一年，台灣左投王維中轉戰運動家，今年回到美職延續棒球路，經過大聯盟春訓洗禮，開季將從3A出發。

王維中在大聯盟春訓出賽3場，累計3.1局，只被敲出1支安打，共5K，無失分，防禦率保持0。不過運動家宣布仍在3月11日就宣布，王維中下放小聯盟春訓。

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王維中去年在韓職轉換先發角色，全季投25場比賽，累計141.2局，僅次於他2015年在小聯盟累計的量，留下防禦率4.26的成績，NC恐龍未與他續約，在春訓前夕他投奔運動家。運動家在春訓定位他的角色為中繼投手，而他並不排斥先發或後援角色，全力一搏要上大聯盟，他已經在兩天前抵達主場位於美國內華達州拉斯維加斯的新球隊備戰。

小聯盟球隊換約是常有的事，運動家3A去年仍是大都會的3A球隊，約滿到期後今年轉手成為運動家農場的3A球隊，本來名稱為「Las Vegas 51s」，回溯到2000年，當時為道奇3A球隊，陳金鋒在2000年到2005年留下輝煌紀錄。

這支球隊現名為「拉斯維加斯飛行者(Las Vegas Aviators)」，取名為飛行者是為了致敬美國知名航空先驅霍華·休斯(Howard Hughes)，這支球隊也將啟動新球場「拉斯維加斯球場」，在台灣時間5日早上展開新球季首戰，對決教士3A。