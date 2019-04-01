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足球轉練藤球　屏東北葉國小奪兩冠要專攻藤球

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▲▼藤球排名賽北葉國小奪小學組冠軍。（圖／藤球協會提供）

全國藤球排名賽北葉國小奪小學組冠軍。（圖／藤球協會提供）（下圖同）

體育中心／綜合報導

由中華民國藤球協會舉辦的「108年第一次全國藤球排名賽」31日進行最後一天各組別三人賽決賽，首先登場的國小男子組，屏東原住民小朋友組成的北葉國小激戰TOP FIVE 福林，雙方比分緊咬纏鬥三局，最終北葉國小以18:21、21:18、15:12逆轉勝。排名賽總計，北葉囊括二人、三人雙冠一季。

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比賽過程驚險，北葉國小奪冠後小朋友們都相當開心，隊長廖宇杰表示，一開始因為大家默契配合不好，輸掉第一局有點緊張，不過還好後面有調整回來。

北葉與福林都是從足球轉踢藤球，兩個學校也都屬於規模小的學校，尤其北葉國小地處偏鄉，資源匱乏，光是北上參賽，單趟車程就要超過6個小時，但是小朋友對藤球充滿興趣不喊苦，北葉國小目前也已經全心轉為發展藤球。

教練蕭照陽表示，現在北葉藤球隊共有16人，都是男生，練習時間不多，只能利用每週一、五兩節課，但是小朋友們都非常努力投入，加上有佳冬國中教練鄭力元協助訓練，也讓成軍時間不長的北葉能踢出好成績。

同時包辦二人、三人冠軍，小六的廖宇杰、胡翔恩即將畢業，如何銜接是最大問題。廖宇杰喜歡藤球的挑戰性與刺激感，覺得這項運動國內比較少見很酷；胡翔恩則喜愛團隊氣氛的感覺，兩人都異口同聲希望有機會到佳冬國中繼續踢球。蕭照陽表示，到佳冬就讀，距離遙遠，目前和鄭力元商量，希望替小朋友做出最好的安排。

福林國小則是以足球為主，藤球為輔，陣中小朋友30日還趕場去新莊踢了一場足球賽，比賽兩邊跑，小朋友說：「因為都喜歡啊」，不想放棄參賽機會。此次排名賽，福林國小帶走國小女子二人賽冠軍，以及男子二人、三人雙亞，國小男子組三人賽成績：冠軍屏東縣北葉國小、亞軍TOP FIVE 福林、季軍桃園市大同國小、台南市南化國小A。

▲▼藤球排名賽北葉國小奪小學組冠軍。（圖／藤球協會提供）

關鍵字： 全國藤球排名賽藤球
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