被公認「過譽」的哈波連2戰開轟　球迷大喊：MVP！

▲哈波（Bryce Harper）連2場比賽開轟。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

被球員評為「最被高估的球員」，球星哈波（Bryce Harper）昨日終於迎來效力費城人的首發全壘打，今1日對戰勇士隊於7局下敲出一發陽春砲，本季第2號全壘打出爐，率領費城人5比1擊敗勇士，在主場開幕三連戰橫掃同區對手。

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此戰7局下費城人哈波逮中後援投手卡爾（Shane Carle）一記紅中失投球，將球掃上右外野看台，取得4比1領先，哈波在繞壘的過程中，費城人球迷不斷吶喊：「MVP！MVP！」

隨後卡爾對霍金斯（Rhys Hoskins）丟出觸身球，砸在他的左肩膀上，惹得霍金斯相當不爽，但並沒有釀成衝突，卡爾也遭主審驅逐出場，接著法蘭柯（Maikel Franco）適時安打，費城人擴大至5比1領先奠定勝基。

此戰哈波3打數2安打，包括一發陽春砲，貢獻1分打點，選到2次保送、1次遭到三振，目前開季3場比賽，9打數3支安打，包含2發全壘打，打擊三圍.333/.538/1.111，OPS是驚人的1.650。

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