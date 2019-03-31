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UVL／清新隊長黃筑筠帶台北商大奪季軍　賽前握手激勵甜笑開心

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▲▼ UVL／大專排聯女公開一級季軍戰，中山大學vs台北商大。（圖／記者謝孟儒攝）

▲大專排聯女公開一級季軍戰，中山大學vs台北商大，黃筑筠。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

UVL大專排球聯賽31日在台北體育館進行公開男、女一級季軍戰和冠軍戰，公開女一級季軍戰台北商大3比0擊敗中山大學，也創下校史的最佳成績，這也是大四隊長黃筑筠的最後一屆大專盃，「讓學妹們有留下美好的回憶，心情很開心。」

中山大學已經連7年闖進四強，台北商大則是上次晉級四強已經是103學年度，再度闖進希望能創下佳績，值得一提的是，兩隊都沒有選手入選本屆亞俱盃國手，堪稱是素人為班底的兩支新星隊伍對決，唯一入選的台北商大李昀修，最後因為課業壓力沒有進入培訓。

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▲▼ UVL／大專排聯女公開一級季軍戰，中山大學vs台北商大。（圖／記者謝孟儒攝）

最終台北商大以直落三帶走季軍獎盃，賽後在北商帶了25年的教練鄭世賢說，「對球員都是平常心，不要給他們太大壓力，大家表現還不錯，但應該可以更好，由於球員以課業方面壓力比較大，就會鼓勵他們對排球保持熱忱和投入的積極度，很欣慰的是，球員的精神層面更提升、球隊氣氛也更好。」

而長相相當清新可人的隊長黃筑筠談到，「四年都有打大專盃，終於在最後一年達到目標，也讓學妹們有留下美好的回憶，這場表現隊友都有平常心，並且把平常練習的東西都有發揮出來，學妹們的表現很好，我告訴他們不要有任何壓力，他們心態調適得非常好。」

▲▼ UVL／大專排聯女公開一級季軍戰，中山大學vs台北商大。（圖／記者謝孟儒攝）

台北商大今年是班底由大一和大四組成，黃筑筠說，「他們多少會有點壓力，但是我覺得他們心態調適得非常好，第三局在節奏有點亂，就互相幫忙提醒。」中山工商畢業後升至台北商大的他，規劃以自己的科系學的東西出社會，「當初念這個學校，就已經放下當國手這個目標，學習其他專長，把排球當興趣。」

台北商大在賽前鼓勵的方式，是在每場比賽大家都會握手，助教會把練習回憶拿出來激勵，黃筑筠開心笑說，「這個方式有讓我們達成今年的目標，就很開心。」

▲▼ UVL／大專排聯女公開一級季軍戰，中山大學vs台北商大。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： UVL大專排球聯賽
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