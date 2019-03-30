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東京奧運官方電玩釋出預告　日本舉重傳奇三宅義信出演

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▲▼ 日本傳奇舉重選手三宅義信 。（圖／達志影像／美聯社） 

▲三宅義信。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

2020年東京奧運還有1年，不過可以透過遊戲先行體驗奧運盛會，IOC（International Olympic Committee，國際奧會）授權的奧林匹克系列電玩，將在今年秋冬之際發行，日前釋出宣傳影片，片中老爺爺大有來頭，他是1964年東京奧運舉重金牌三宅義信，象徵一個時代的傳承。

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三宅義信被視為日本最偉大的舉重運動員之一，代表日本參加過4次奧運，1960年羅馬奧運拿下男子56公斤級銀牌，1964年東京奧運在鄉親父老面前，舉回一面60公斤級金牌，並在1968年墨西哥城奧運完成衛冕，1972年慕尼黑奧運名列第四。

當年在東京奧運，三宅義信這面金牌，是日本與亞洲第一次，有人能在奧運舉重項目獲得金牌，1968年奧運與弟弟三宅義行一起站上頒獎台，也成為一段佳話，姪女三宅宏實也是2016年里約奧運女子48公斤級銅牌得得主。

▲▼ 日本傳奇舉重選手三宅義信 。（圖／達志影像／美聯社）

▲左起三宅義行、三宅宏實、三宅義信。（圖／達志影像／美聯社）

找來三宅義信拍攝廣告，影片中也透過他回憶上一次日本辦奧運的片段，包括選手時代的他，當時代表日本參加東京奧運，三宅義信25歲，明年將滿81歲之際，日本再度舉行奧運，屆時也少不了他的身影。

這款以奧運為主題的遊戲，將在SONY PS4與任天堂Switch上發售，稍微不同的是，集結SEGA與任天堂兩大招牌角色的音速小子與瑪莉歐版本，由Switch獨佔，另有手機與大型機台版本。

關鍵字： 2020奧運東京奧運舉重三宅義信
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