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詹皇末節狂灌21分率領湖人輕取黃蜂　對沃克28勝0敗

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▲湖人詹姆斯、黃蜂沃克。（圖／路透社）

▲詹皇末節狂灌21分率隊輕取黃蜂。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

沒了季後賽資格的湖人，過去3戰取得了2勝1敗，狀況明顯比先前還好，在30日們迎來黃蜂踢館，當家球星詹姆斯(LeBron James)經過上一場輪休後，本戰再次披上戰袍，最終在他砍下27分的率領下，紫金軍團以129比115大勝。值得一提是，這是「詹皇」對戰沃克的28連勝，成了沃克(Kemba Walker)無法躍過的最大敵人。

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儘管第一節湖人以2分落後，但進入次節他們很快做出調整，波普(Kentavious Caldwell-Pope)接連砍三分彈，在團隊多點開花情況下，半場打完紫金軍團就以69比59取得10分領先。易籃後，波普與庫茲馬(Kyle Kuzma)聯手率隊打了14比0猛攻，一度領先達20分，但在詹姆斯下場休息時，黃蜂及時反撲，無奈三節終了仍有10分落後，到決勝節「詹皇」開始主導全場，不僅在外線飆分，還頻頻送出助攻，湖人在末節得到的前面15分全部與他有關，最終湖人也在詹姆斯帶領下以129比115殺死黃蜂。

全場詹姆斯攻下27分，3籃板，9助攻，可怕的是有21分全部集中在第四節，效率質更高達正14，是全隊第2高，儘管他們已經無緣季後賽，但「詹皇」的表現以及對戰局的掌控依舊非常出色。

經過此戰之後，詹姆斯可說是最會打沃克的對手，雙方至今生涯包含季後賽交手28次，「詹皇」一場未敗，取得壓倒性的勝利，若在算上今年明星賽，詹姆斯則取得了29勝0敗，這對於沃克來說絕對是相當難堪的紀錄，過去在東區詹姆斯完全稱霸，如今他來到西區，帶領的又都是小將，結果仍是由「詹皇」獲勝，無疑是沃克心中無法跨過的高牆。

▲湖人詹姆斯、黃蜂沃克。（圖／路透社）

▲沃克對戰詹皇0勝28敗。（圖／路透社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯沃克
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