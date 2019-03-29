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超狂再見接殺！坎恩飛身沒收全壘打　教頭嚇到噴髒話

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▲釀酒人坎恩（Lorenzo Cain）飛身沒收全壘打，超狂再見接殺。（圖／翻攝自推特@mlb）

▲釀酒人坎恩（Lorenzo Cain）飛身沒收全壘打，超狂再見接殺。（圖／翻攝自推特@mlb） 

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟新賽季29日正式開打，釀酒人於主場迎戰同區勁敵紅雀隊，9局上王牌後援海德（Josh Hader）被打者擊出中右外野深遠飛球，眼看就要飛出大牆，此時坎恩（Lorenzo Cain）飛身沒收全壘打球，演出不可思議的再見接殺，釀酒人5比4臉勝，讓總教練康塞爾（Craig Counsell）嚇到狂譙髒話。

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此戰9局上釀酒人取得1分領先，後援海德21顆速球連發，馬丁尼茲鎖定外角速球順勢帶向中外野，鎮守中外野的坎恩緊盯飛球，在球即將飛出全壘打牆那一刻，起跳伸出左手攔截飛球完成接殺，興奮的他將球丟向空中，一旁的耶里奇（Christian Yelich）高興地又叫又跳，差點救援失敗的海德也露出笑容。

在主場拿下開幕戰勝利，最爽的不僅是球迷、球員，還有總教練康塞爾，他指出當球被擊出的瞬間，嘴巴很自然地說出：「噢！不！」沒想到坎恩完成五星級再見接殺美技，讓他爽到狂噴髒話，「我真的說了不好聽的話，希望孩子們沒看到。」

「我無法說這球會不會過牆，但我跑到牆邊的時候，那球真的是非常接近。」耶里奇在旁親眼目睹坎恩完成這次美技接殺，「坎恩掌握得相當好，這實際上比看起來還要難上許多。」

在追蹤飛球的當下，坎恩心中只有一個想法，就是接近手套當中，「我在那裡跟棒球說話，告訴它掉下來讓我能完成這個Play，我時機點掌握得非常好，能夠把這球穩穩收進手套內。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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