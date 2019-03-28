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印度公開賽／麟洋配三局逆轉勝大馬組合　43分鐘挺進8強

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▲▼ 羽球男雙王齊麟、李洋、麟洋配 。（圖／取自Badmintonphoto）

▲ 羽球男雙王齊麟、李洋。（圖／取自Badmintonphoto）

記者謝孟儒／綜合報導

超級500賽印度公開賽正在進行，其中剛拿下超級100賽奧爾良大師賽男雙冠軍的王齊麟／李洋，順利挺進16強後，對世界上排名45的馬來西亞組合徐家銘／劉雋程，最終麟洋配以2比1（18：21、21：14、21：13）上演逆轉勝，成功挺進8強。

王齊麟／李洋目前世界排名來到55，首輪對上俄羅斯雙塔組合的索松諾夫（Vladimir IVANOV）／伊萬諾夫（Ivan SOZONOV），激戰三局拿下比賽，16強賽對上從未交手過的徐家銘／劉雋程，第一局麟洋配以11：2大幅領先，卻接連被拿6分被追至18平後，以18：21讓出。

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第二局麟洋配在2：1之後，連下5分就逐漸拉開分差，雙方互有攻勢，不過麟洋配都維持在3分以上的領先，並順利以21：14拿下扳回一城，到了決勝局前半段，雙方陷入纏鬥，麟洋配11：8領先，最後連拿5分拉開分差，先搶下賽末點，21：13收下勝利。

麟洋配以43分鐘順利收下比賽勝利，挺進8強，8強賽的對手將是稍晚大會第五種子大陸組合歐烜屹／任翔宇、以及印度組合Vasantha Kumar HANUMAIAH RANGANATHA／Ashith SURYA對決後的勝方。

關鍵字： 印度公開賽麟洋配
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