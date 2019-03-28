不斷更新／奧斯丁掉2分、統一跑壘瑕疵得分不算　次局富邦2：0領先

▲奧斯丁（Austin Bibens-Dirkx）。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊將在28日晚間18：35，主場台南棒球場迎戰富邦悍將，推出擁有2年大聯盟資歷的新洋投奧斯丁（Austin Bibens-Dirkx）初登板，對決去年勝投王伍鐸（Bryan Woodall）。

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即將滿34歲的奧斯丁，2006年進入水手小聯盟體系，奮鬥將近11年才在2017年於遊騎兵以32歲「老菜鳥」的年紀登上大聯盟，該年24場出賽其中6次先發，4.67防禦率拿下5勝2敗，不過2018年防禦率暴漲到6.20，短短13場出賽就被下放，球季結束成為自由球員後，決定轉戰中職加盟統一7-ELEVEn獅隊。

即將滿34歲奧斯丁，僅在大聯盟待了2季就轉戰中職，熱身賽初亮相對韓職KT巫師繳出2局無失分、3K的好表現。但2場官辦熱身賽表現並不理想，3月17日對Lamigo 桃猿開局就掉3分，總計5局挨7安失4分，所幸最終仍拿下勝投，另一場官辦熱身賽則是對中信兄弟，後援3.1局被敲2發全壘打失掉3分。奧斯丁的中職初登板就是對決好友伍鐸。

伍鐸去年先發27場3.25防禦率奪得14勝10敗，是上季勝投王、最佳十人得主。伍鐸上季對戰統一8場，對戰防禦率4.34、對戰被打擊率0.287，拿下3勝5敗的成績。

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1局上，富邦進攻，開路先鋒張正偉三壘方向「車布邊」二壘安，王正棠滾地球出局的同時把跑者推進到三壘，胡金龍高彈跳形成內野安打，三壘跑者趁著統一傳球失誤回到本壘得分，林益全生涯第290二壘安出爐，中右外野深遠飛球幫助富邦攻下第2分。奧斯丁回穩三振高國輝，林哲瑄外野飛球出局3人出局，富邦2比0領先。

1局下，統一進攻，陳傑憲、楊家維接連敲安攻佔得點圈，潘武雄遭三振1出局，蘇智傑內野高飛必死球2出局，郭阜林中外野飛球落地，但楊家維在通過二壘後回壘不及遭觸殺，而原先二壘跑者陳傑憲回本壘得分不算，挑戰後維持原判，統一依然2分落後。

2局上，富邦進攻，奧斯丁漸入佳境，對于孟馗、林宥穎、楊晉豪連飆3K結束半局。

2局下，統一進攻，陳鏞基內野高彈跳出局，唐肇廷二壘方向滾地球出局，林祐樂則是內野滾地球出局，同樣三上三下演出。

先發打序：

富邦悍將

張正偉 , RF

王正棠 , 2B

胡金龍 , DH

林益全 , 1B

高國輝 , LF

林哲瑄 , CF

于孟馗 , SS

林宥穎 , C

楊晉豪 , 3B

統一7-ELEVEn獅

陳傑憲 , 2B

楊家維 , SS

潘武雄 , DH

蘇智傑 , LF

郭阜林 , 3B

陳鏞基 , 1B

唐肇廷 , RF

林祐樂 , C

羅國龍 , CF