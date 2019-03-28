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「台灣飛鷹」連德安回啟蒙地南澳高中　再戰2022北京冬奧

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▲▼ 「台灣飛鷹」連德安回啟蒙地南澳高中　再戰2022北京冬奧（圖／主辦單位提供，下同）

▲連德安。（圖／主辦單位提供，下同）

體育中心／綜合報導

我國冬奧雪橇選手「台灣飛鷹」連德安， 3月27日回到接觸雪橇運動的發跡地宜蘭南澳高中演講，和學弟妹們分享自己的心路歷程，也首度公開表達力拼2022年北京冬奧的決心。

連德安受到宜蘭南澳高中邀請，擔任「典範人物─優秀校友返校座談會」的主講人，第一次回到開始接觸雪橇運動的啟蒙地的南澳高中，心情相當愉快，也帶了一些小禮物來跟學弟妹做互動，並在演講的過程中透過分享自己一路走來的甘苦談，勉勵學弟妹們不要害怕失敗，克服恐懼，要勇敢的走出去，只要努力專注一定會有好的結果。

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包含這次的座談會，今年開始有公視的紀實短片團隊在跟拍連德安製作紀錄片，連德安也跟學弟妹說，現在自己擁有的這一切，都是當初接觸雪橇時想不到的，但是一切的努力都會化成最甜美的果實。

連德安提到，「2018冬季奧運後短暫休息了一陣子，嘗試找一些有興趣的事做，但發現真的很愛雪橇這項運動，還是會懷念滑行速度感帶給我的成就感與樂趣，還有為國家努力的使命感，經過沉澱後，也終於決定要繼續挑戰2022年北京冬奧。」

但是接受訓練與參加比賽爭取奧運積分的過程需要相當的資源，連德安提到，「我無法一個人獨力完成，需要一個團隊來協助我再次挑戰奧運，最近剛跟新的經紀公司合作，相處起來非常融洽，他們詳細的與我討論未來的規劃及安排，讓我可以完全專注在訓練及賽場上。」

連德安在今年1月的世界錦標賽中，不慎受傷導致腳掌骨折上半年賽季報銷，而復健的這段期間也沒有閒下來，為了未來退休的規劃，正在努力考取富邦人壽的保險業務員，5月份之後就會開始進行訓練，10月前往歐洲移訓，接下來11月開始就要迎接一系列的國際賽事，連德安要努力爭取奧運積分，在2022北京冬奧創造更好的成績。

▲▼ 「台灣飛鷹」連德安回啟蒙地南澳高中　再戰2022北京冬奧（圖／主辦單位提供，下同）

關鍵字： 連德安
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