哈波反擊被評為高估球員　「上次我被批後就拿MVP」

▲費城人明星外野手哈波（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

費城人明星外野手哈波（Bryce Harper）近日遭美媒《The Athletic》公布匿名球員票選評為最被高估球員，第一名比例甚至達62％，而28日哈波對此正面回應，他除了感到相當無奈外，也表示先前媒體也曾對他類似投票，但他隔季就奪下MVP。

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哈波28日接受《今日美國》採訪時表示，「我不知道說什麼，對此沒有答案也不知道要怎樣回答，但我記得幾年前《ESPN》有做過類似調查，我隔一年就拿下MVP，也許今年也會一樣吧，我們可以等著看。」

哈波提到的調查是《ESPN》於2014年的調查，他甚至連續獲得2014年與2015年最被高估的球員，但正如哈波所言，哈波於2015年拿下國聯MVP，該年國民並沒有闖進季後賽。

▲哈波於2015年效力國民時拿下國聯MVP。（圖／達志影像／美聯社）

哈波今年離開效力7年的國民以13年3.3億美元的天價加盟費城人，先前加盟他隊傳聞更傳得沸沸揚揚，一名參加《The Athletic》匿名投票的球員就表示，自哈波成為億元男後，就是淪為球星行銷的開始，除此之外他去年表現也不佳。

哈波去年於國民出賽695場，550個打席擊出137支安打含34發全壘打，打擊三圍寫下.249/.393/.496成績，貢獻100分打點為生涯新高，但他去年被三振169次也為7季生涯中最多。