中職／艾銳克解約　兄弟:質疑總教練調度，激烈言語溝通

記者歐建智／台北報導

針對中信兄弟27日解約洋砲艾銳克，傳出是因艾銳克與總教練伯納打架，中信兄弟28日發表聲明，否認有打架情事，艾銳克開質疑總教練戰術，並有較激烈的溝通，影響團隊士氣，也不容許這樣的事發生在球隊。

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中信兄弟26日對戰桃猿，8局下無人出局一壘有人，艾銳克打擊時，總教練下達犧牲短打戰術，艾銳克短打到投手前造成一壘跑者被封殺在二壘，賽後艾銳克主動找總教練質疑犧牲短打戰術，雙方因此有激烈言語。

▲▼0326 中華職棒中信兄弟主場開幕戰兄弟VS桃猿-艾銳克。（圖／記者黃克翔攝）

兄弟在27日宣布解約艾銳克，總教練伯納表示，非關伯納打了2場比賽的表現，而是艾銳克的個人表現凌駕於團隊。

27日晚上網路上出現艾銳克與伯納打架的傳聞，艾銳克經紀人不願評論，並且喊出父銳克未曾質疑教練團調度及作戰。

中信兄弟28日發表聲明稿澄清，雙方絕無打架，「與艾銳克解約主因為艾銳克公開質疑總教練戰術，並有較激烈的溝通。球團及教練認為此舉會影響團隊士氣，也不容許這樣的事發生在球隊。不是不能溝通，而是應用適當的方法表述。」

兄弟表示，「伯納總教練昨天的說法也是為了保護艾銳克的棒球生涯，他仍是一位很棒的球員。」

中信兄弟聲明如下：「昨日中信兄弟總教練伯納受訪時已表示，艾銳克太急於強求個人表現，團隊中不容許當我們追求團隊精神至上時把個人利益放優先，也強調場上表現並非主因，他不會用一兩場賽事就評斷一位選手的表現。

但網路卻出現許多謠言揣測，對此中信兄弟球團表示，與艾銳克解約主因為艾銳克公開質疑總教練戰術，並有較激烈的溝通。球團及教練認為此舉會影響團隊士氣，也不容許這樣的事發生在球隊。不是不能溝通，而是應用適當的方法表述。

而伯納總教練昨天的說法也是為了保護艾銳克的棒球生涯，他仍是一位很棒的球員，中信兄弟球團也誠摯祝福艾銳克未來有更好的發展！」