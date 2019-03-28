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林德腳踝大扭無歸隊時間　張育成上大聯盟機會再起

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▲印地安人，林德（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人游擊手林德。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

印地安人明星游擊手林德（Francisco Lindor）今年因小腿拉傷缺席春訓僅能在小聯盟調整，但23日他於小聯盟出賽時跑壘腳踝又嚴重扭傷，林德原本預計可在4月回歸球場，但腳踝扭傷後球團也宣布林德目前沒有詳細歸隊時間。先前因手指傷勢下放3A的台將張育成也再度燃起替補林德機會，如果成真，將是張育成首度登上大聯盟。

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林德今年2月春訓前拉傷小腿，當時球團預估他將缺席6至8周時間，原預定時間為4月4日，但林德23日於小聯盟出賽跑壘時左腳踝嚴重扭傷，經MRI檢查為初級至中級扭傷，球團也宣布林德目前沒有詳細歸隊時間，將會把他放在開季傷兵名單展開新球季。

▲克里夫蘭印地安人隊張育成參加大聯盟春訓熱身賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人台將張育成目前效力3A（圖／達志影像／美聯社）

印地安人今年內野手傷勢不斷，除游擊手林德春訓前拉傷小腿外，二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）也有小腿傷勢，三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）26日也因自打球擊中膝蓋退場。

印地安人在內野傷兵影響下，將由也史坦斯（Eric Stamets）遞補林德空缺，25日也緊急簽下前釀酒人內野手米勒（Brad Miller）遞補奇普尼斯，大聯盟記者貝爾（Amanda Bell ）先前看好的台將張育成，先前因手指傷勢下放3A，目前張育成已恢復，在林德的傷後也再度燃起遞補上大聯盟機會。

關鍵字： MLB林德印地安人張育成
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