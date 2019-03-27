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世大運品勢國手出爐　上屆金銀牌班底僅存3人

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▲▼ 蘇佳恩、李晟綱 。（圖／記者洪偵源攝）

▲李晟綱、蘇佳恩。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／綜合報導

2019年拿坡里世大運跆拳道品勢國手選拔，27日在高雄國訓中心進行最終決賽，上屆金牌班底李晟綱、蘇佳恩再度獲選，再加上銀牌的陳以瑄外皆為新面孔，去年摘下世錦賽青少女組金牌的李婕瑜，則是世大運代表隊最年輕的選手。

本屆世大運選手名額相較上屆共少了4席，只選出3男3女共6席，而品勢有男、女個人、男、女團體以及混雙，若要全部參賽，勢必有人要兼項。

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根據本次世大運國手選拔辦法，男、女子組個人前三名，就是正選國手，男子選拔成績依序為陳伯凱、李晟綱、徐語澤，女子組前三名依序為蘇佳恩、陳以瑄和李婕瑜。

陳柏凱是去年雅加達-巨港亞運男子團體項目國手，去年台北世錦賽，搭擋蘇佳恩獲得自由品勢混雙銀牌，徐語澤為公認品勢男子團體銀牌。

▲▼ 亞運跆拳道品勢國手陳柏凱 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳柏凱。（圖／記者洪偵源攝）

蘇佳恩上屆台北世大運與李晟綱搭擋混雙摘金，她自世大運鍍金後，接連在亞錦賽、亞運選拔賽失利，直到去年世錦賽才搶下兩席國手資格，近年逐漸把重心放在自由品勢項目。

陳以瑄為上屆台北世大運女子團體銀牌，去年一度在亞錦賽選拔失利，只能參加亞運測試賽，但在亞運於女子團體項目獲得銅牌，她與蘇佳恩、李晟綱，是僅存的上屆班底，其餘陣容已洗牌。

李婕瑜是李晟綱堂妹，今年8月才要滿18歲，也是本屆品勢世大運隊年紀最小的選手，就讀金陵女中，4月還要出征生涯最後一次全中運。

李晟綱表示，目前還未決定參賽項目如何分配，一切都等教練團評估做決定，尚無法確定參賽陣容。

▲▼ 品勢國手陳以瑄 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳以瑄。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 世大運跆拳道品勢
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