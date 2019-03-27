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中職／統一獅Ｘ超人力霸王英雄　彩色塗鴉一起同樂

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體育中心／綜合報導

4月13、14日連續兩天於台南棒球場，統一獅對戰中信兄弟象，統一獅推出本季第二波主題活動，延續2018年超人"力霸王"旋風，再次與日本円谷製作旗下角色，推出升級版「2019統一獅 Ｘ 超人力霸王英雄」聯名主題日，這次將由全新陣容，以及擁有廣大粉絲的超人力霸王成員來保護統一獅台南主場，抵擋邪惡入侵。

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首波場邊活動，推出「統一獅Ｘ超人力霸王英雄」無所不在塗鴉彩繪活動，邀請喜歡棒球的家長、孩童一起彩繪塗鴉，球迷可網路下載彩繪紙檔案自行列印，展現創意及聯想力，除了角色著色塗鴉外，背景素材由孩子、家長自行創意發揮。

▲統一獅與超人力霸王。（圖／統一獅提供）

▲統一獅與超人力霸王。（圖／統一獅提供）

連續兩天活動日，持完成後塗鴉彩繪紙及當日比賽門票，即可兌換「2019年統一獅Ｘ超人力霸王英雄」聯名海報、科學麵及統一蜜豆奶，每場限量贈送，歡迎家長帶著寶貝小孩一起進場感受超人力霸王英雄旋風襲捲台南棒球場。

當天台南棒球場戶外，也會特別規劃彩繪塗鴉展示區，歡迎各位家長和小孩一起展現創意共同參與。目前4.13及14連續兩天「2019統一獅 Ｘ 超人力霸王英雄」主題日門票熱賣。

每張門票可兌換超人力霸王聯名馬克杯一個，週六兌換超人力霸王Ｘ統一獅「對決款馬克杯」，週日超人力霸王Ｘ統一獅「經典款馬克杯」，每場限量2500份，現場排隊即可兌換，換完為止。

▲統一獅與超人力霸王。（圖／統一獅提供）

▲統一獅與超人力霸王。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 中華職棒
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