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許淑淨事件延燒　國訓中心將加強禁藥宣導

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▲國訓李文彬。（圖／記者張克銘攝）

▲李文彬。（圖／記者張克銘攝）

記者洪偵源／台北報導

針對許淑淨因藥禁賽事件，風波也延燒到國訓中心，執行長李文彬表示，無法代替許淑淨做回答，不過中心一直有加強宣導，未來還會更進一步密集地加強宣導，避免在發生類似情況。

國訓中心27日進行懇儀股份有限公司為捐贈國訓一部擴散型震波儀器的贊助記者會，李文彬在記者會結束後，另外接受媒體詢問許淑淨禁賽相關事件，因為許淑淨的選手生涯多在國訓度過。

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李文彬表示，相關事情，以及許淑淨的說明，國訓中心無法代替許淑淨回應，由許淑淨本人說明會最恰當，不能代替許淑淨做回應。

但李文彬補充，光是2018年，國訓中心就已經進行過53次相關宣導，光是去年亞運備戰期間，就有約29個項目的選手在國訓受訓，每一個選手至少參加過兩次宣導。

同時李文彬以感冒為例，一般人就是診所拿藥，醫師責任就是把藥開出來根除感冒，但沒義務告知有何禁藥成份，選手在一般診所拿藥時，可以向國訓駐點醫師尋求專業建議。

有媒體問到，許淑淨說明是營養品造成，是否是沒向國訓中心報備或尋求建議，李文彬認為，此事許淑淨本人比較清楚狀況，國訓中心本身也有提供營養品，且是經過認證，有需求可以登記領取。

李文彬強調，就國訓中心立場而言，不能替許淑淨說明任何狀況，但在禁藥宣導方面，確實會再加強宣導。

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