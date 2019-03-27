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奧運資格賽／本田圭佑穿吊帶褲坐鎮　柬埔寨踢平中華男足

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▲▼ 奧運資格賽／本田圭佑執教柬埔寨吊帶褲坐鎮　踢平中華男足（圖／翻攝自សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា臉書粉專）

▲本田圭佑坐鎮。（圖／翻攝自សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯U23錦標賽資格賽日前在柬埔寨順利結束，16強隊伍全數產生，不過很可惜中華隊前兩戰輸給南韓、澳洲確定無緣晉級，最後一場對上日本前國家隊本田圭佑率領的柬埔寨，則是靠著美國後衛潘明宇頭槌唯一的進球，1比1踢平，不過兩隊都已經淘汰。

中華男足奧運隊本屆被分在H組，和強敵澳洲、南韓、柬埔寨同組，首戰碰上實力落差大的南韓，以0比8落敗，再對上強敵澳洲則以0比6輸球，26日對上地主柬埔寨，上半場先被進球後，下半場趙明修開出定位球，右路的白邵宇頭頂傳中給門前的潘明宇，潘明宇頭頂破門，最後靠著這唯一進球，1比1戰平柬埔寨。

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值得一提的是，這也是柬埔寨總教練、目前效力澳超墨爾本勝利的本田圭佑的國際大賽，柬埔寨先是以0比6輸給澳洲，接著以1比6敗給南韓，也提前確定無緣晉級，對上中華男足賽事，本田圭佑全程都站在教練區，時而進到選手休息區，日媒也提到他穿著常見的吊帶褲裝扮，還有很難得的眼鏡。

本田圭佑全程緊盯，在上半場柬埔寨進球時鼓掌，下半場逼近傷停補時階段，也向替補選手說明戰術，最終以1比1踢平中華男足，本田圭佑U23資格賽初次執教，為柬埔寨寫下以2敗1和1積分，淨勝球數為-11的戰績。

事實上，過去曾有足球界相關人士透露，本田圭佑在世足賽結束後曾派人詢問有無機會擔任中華男足教練一職，但當時中華隊已有懷特(Gary White)執掌兵符，時機上無法符合，之後才到柬埔寨擔任總教練。

▼ 中華男足奧運隊踢平柬埔寨 。（圖／翻攝自Asian Football Confederation臉書粉專）

▲▼ 中華男足奧運隊踢平柬埔寨 。（圖／翻攝自Asian Football Confederation臉書粉專）

關鍵字： 奧運資格賽本田圭佑
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