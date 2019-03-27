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沒打過2A以上層級　教士頭號農場開幕戰大聯盟首秀

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▲▼教士潛力股，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。（圖／@sdutSanders twitter）

▲塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。（圖／@sdutSanders twitter）

記者潘泓鈺／綜合報導

排名大聯盟百大新秀第2名的教士頭號農場塔提斯（Fernando Tatis Jr.），27日確定將在開幕戰亮相。這位20歲年輕游擊手，從來沒有在2A以上出賽，當然也沒進入過40人名單，但教士認為他已經準備好了。

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根據《San Diego Union-Tribune》記者艾希（Kevin Acee）報導，塔提斯確定進入開季名單，生涯首次登上大聯盟，因為球團認為他已經準備好了，能夠立即提供即戰力。小聯盟初期主要守三壘的他，高A層級時改守游擊，將與休賽季最大補強馬查多（Manny Machado）一同鞏固教士的左半邊防線。

塔提斯的父親老塔提斯（Fernando Tatis）是90年代大聯盟球員，在大聯盟打滾11個賽季整體數據不算出色，不過1999年於紅雀打出34轟、107打點、21盜壘的生涯年，而該年也是塔提斯出生的年份。

2016年教士把「神盾」席爾茲（James Shields）交易到白襪，從中獲得才17歲的塔提斯，在抽高2吋到6呎3、修正抬腿等打擊姿勢後，塔提斯有顯著的進步成為頂級農場。塔提斯去年在2A的88場出賽，繳出.286/.355/.507，16轟、43打點、16盜的優異成績，儘管今年春訓.241/.317/.444打擊三圍，13安其中包含3支二壘安、22轟與小聯盟成績有所落差，但教士仍認為他已經準備好了。

現年20歲又85天的塔提斯，成為1999年貝爾崔（Adrian Beltre）之後最年輕的開幕戰先發球員，同時也是教士隊史紀錄。

教士近年囤積大量的潛力，農場體系中有10人排名2019年MLB百大新秀，被各大美國棒球媒體評價30隊中最肥沃農場。今年除了塔提斯，百大新秀第34名、陣中第5號新秀右投帕達克（Chris Paddck）預計也會在開幕戰大聯盟首秀，百大新秀第26位、農場捕手排名第2的米吉亞（Francisco Mejia）也將大聯盟開季。

關鍵字： 教士塔提斯
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