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影／許淑淨用藥遭禁賽　 國際組織要求公佈資訊才曝光

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許淑淨。(圖／中華奧會提供)

▲許淑淨在2016年奧運奪金並未在此次被查出禁藥事件不受影響。（圖／中華奧會提供）

記者洪偵源／綜合報導

兩屆奧運舉重金牌許淑淨疑似服用禁藥遭禁賽，WADA（World Anti-Doping Agency，國際反禁藥組織）還來函中華奧會，要求公佈姓名，才讓事件曝了光。

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許淑淨在2016年里約奧運奪下女子53公斤級金牌，而2012年原本銀牌的她，因金牌哈薩克的趙常玲用藥被取消成績而遞補，成為我國第一位連兩屆奧運奪金的選手。

許淑淨。(圖／中華奧會提供)

許淑淨。(圖／中華奧會提供)

據了解，WADA是3月來函中華奧會，要求公開使用禁藥的選手與禁賽期限，函中所提到的選手名單，就包括許淑淨的名字，許淑淨2017年世錦賽前，原本已通過中華奧會藥檢，但WADA認為生物數值異常，負責檢驗的日本三菱實驗室再做進一步檢查，才確定許淑淨用藥。

之後中華奧會的禁藥管制委員，依規定將許淑淨處以禁賽3年，但許淑淨因手傷嚴重，2018年6月在臉書宣佈提前退役，中華奧會回應，由於涉及選手個人隱私，且過去也都沒對外公布，並澄清非因許淑淨才擁有特權不予公佈。

▲蔡溫義、許淑淨。（圖／記者張克銘攝）

許淑淨在2018年宣布退休。（圖／記者張克銘攝）

許淑淨陷入用禁藥疑雲後，加上2016年的林子琦事件也被算在奧運週期內，根據世界反禁藥組織規定，在奧運年4年週期內，只要同個國家同一個項目有3名選手用藥，其他同項目的選手就會失去奧運資格，因此如果再傳出有一人涉及禁藥遭逮補，很可能就會影響到郭婞淳的奧運參賽。

▲奧運舉重金牌名將許淑淨4日中午正式宣布退役。（圖／記者宋德威攝）

許淑淨在退休記者會和教練蔡溫義出席。（圖／資料照）

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