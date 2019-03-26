CBA／中國字母哥狂轟33分　林志傑掛蛋廣廈狂輸34分

▲「中國字母哥」阿不都沙拉木展現球星價值。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

CBA季後賽8強賽G1，去年參加勇士訓練營的新疆球星「中國字母哥」阿不都沙拉木·阿不都熱西提(Abudushalamu Abudurexiti)外線7投6中轟下全場最高33分，周儀翔替補挹注5分。可惜林志傑本戰打鐵得分掛蛋，廣廈100比134在客場慘敗。

上半場「野獸」林志傑手感冷5投0中沒有得分進帳，攻勢略顯猶豫，新疆台將周儀翔則是因先發陣容火力強大，沒有太多上場時間。福特森(Courtney Fortson)頻頻以切入和身體對抗殺到籃下取分，半場就有14分5助攻，博洛西斯也貢獻兩顆外線。

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新疆本土球員火力強大，阿不都沙拉木外線4投全中，半場就轟下19分5籃板，俞長棟也投進3顆得分同樣上雙。儘管小外援費爾德(Kay Felder)效率不佳，但新疆前NBA發展聯盟MVP史托克斯（Jarnell Stokes）內線也有建樹，在第二節逐漸把比分拉開到雙位數，63比50領先進入下半場。

第三節前半段廣廈進攻當機，費爾德助攻史托克斯來一記空中接力爆扣，打得廣廈喊暫停。這節雙方進攻效率都沒有第二節好，費爾德持續沒能發揮作用，倒是廣廈替補趙天熠中距離有不錯的發揮，周儀翔投進外線得分開張，新疆89比75進入最後一節。

第四節博洛西斯和俞長棟先後犯滿下場，周儀翔犀利切入籃下取分，新疆一度領先20分。阿不都沙拉木持續高檔進攻效率，以優異投射技巧拿分，下場休息獲得主場球迷喝彩。比賽還剩下5分鐘新疆就已經取得30分左右的領先，廣廈換上全本土陣容，只能讓費爾德單節5顆外線刷數據，最終新疆134比100帶走G1勝利。

此役林志傑6投0中沒有得分，廣廈以福特森18分和博洛西斯17分最多，雖然有7人得分上雙較為平均，但不敵火力強大的新疆。阿不都沙拉木拿下全場最高33分，史托克斯31分，周儀翔上場15分鐘拿5分。

▲林志傑手感不佳沒有得分進帳。（圖／CFP）



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