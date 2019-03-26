運動雲

> >

WSBL／全敗收場！台電跨3季35連敗　教頭林紀妏都想下去打

ETtoday運動雲

▲▼台電女籃第13季WSBL全敗，總教練林紀妏 。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲台電女籃教練林紀妏 。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／新北報導

台電在第14季WSBL最後一個循環，以49比58不敵台元，寫下跨3季35連敗的難堪紀錄，林紀紋執掌兵符2個賽季首勝仍未開張。林紀妏賽後表示，由於台電的陣容人手、經驗都比較不足，接手前就有心理準備，甚至一度想直接下來打，雖然結果不盡人意，但最重要的是她陪著球員們一同走過這漫長的「成長之旅」。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

「相較於其他3隊，我們人少、經驗也不足，實力不在同一個層級，接手前就有心理準備了，」林紀妏賽後說道，「沒有任何運動員是訓練來輸球的，我們也都很想贏球。雖然在外界眼中我麼這季又是個失敗的球季，但我們也在這15場比賽中吸收不少經驗，最重要的是我陪伴著她們成長，學會怎麼找出問題且一同討論解決。」

板橋體育館24日的比賽，前兩節打完台電還以4分之差緊咬，但第三節被拉開到33比46，儘管決勝節努力追分，最終還是以9分之差落敗。台電輸掉第12季的最後兩場比賽後，連續2季一勝難求，延續了35連敗聯盟史上連敗紀錄。

▲▼台電，李雅潔。（圖／籃協提供）

▲台電49比58不敵台元，延續連3季35連敗。（圖／籃協提供）

林紀紋表示，看到球員的表現都有想要自己上場打的衝動，但這位過去台電的看板球星告訴球員們，林紀紋的時代已經結束了，必須要她們自己跳出來拯救球隊，而只要她當教練的一天，就會陪伴著她們一起成長。

對於4月10日開打的季後賽，林紀紋表示當然會期待能夠拿下勝利，希望球員們能夠在場上展現專注、拚勁以及永不放棄的精神，帶著球迷們的期待奮戰。

關鍵字： WSBL台電林紀紋
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／兄弟打線出爐！林智勝先發4棒　彭政閔感冒未先發

邁阿密女網／今年第三次拍落前球后　謝淑薇宰丹麥甜心晉級8強

陳建州：如果球迷想要「俠獸連線」　夢想家就去爭取！

親口宣布引退就像死刑！周思齊退休後不規劃當教練

生涯賺進16.6億「沒花半毛」　NFL球星29歲退休不愁吃穿

拓荒者中鋒紐基奇左腿嚴重變形　隊友傻了球迷呼喊名字祈禱

讀者回應

﻿

最新新聞

1郭嚴文二安打扳平　象、猿殺進延長

2麟洋配逆轉第四種子俄羅斯　首輪過關

3對決恰恰超緊張　賴智垣：下次解決他

4申皓瑋開轟！羅嘉仁關門助悍勝獅

5迪格隆5年1.375億美元續約大都會

熱門新聞

1林智勝扛先發4棒　彭政閔感冒未先發

2謝淑薇今年第三次拍落前球后

3寶島夢想家有意爭取林志傑

4親口宣布引退就像死刑！周思齊

5NFL球星生涯賺16.6億卻沒花半毛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

兄弟壓制暴力猿打線　象6比2踹倒猿

03_24 兄弟 vs Lamigo 八局下，官大元一球入魂，一球雙殺化解Lamigo攻勢

中華職棒30年_宣傳片

江辰晏6局無失分奪MVP　統一主場開幕1比0勝悍將

詹智堯好帥　曾婉婷邀請合作：演我另一半不錯

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366