WSBL／全敗收場！台電跨3季35連敗　教頭林紀妏都想下去打

▲台電女籃教練林紀妏 。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／新北報導

台電在第14季WSBL最後一個循環，以49比58不敵台元，寫下跨3季35連敗的難堪紀錄，林紀紋執掌兵符2個賽季首勝仍未開張。林紀妏賽後表示，由於台電的陣容人手、經驗都比較不足，接手前就有心理準備，甚至一度想直接下來打，雖然結果不盡人意，但最重要的是她陪著球員們一同走過這漫長的「成長之旅」。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

「相較於其他3隊，我們人少、經驗也不足，實力不在同一個層級，接手前就有心理準備了，」林紀妏賽後說道，「沒有任何運動員是訓練來輸球的，我們也都很想贏球。雖然在外界眼中我麼這季又是個失敗的球季，但我們也在這15場比賽中吸收不少經驗，最重要的是我陪伴著她們成長，學會怎麼找出問題且一同討論解決。」

板橋體育館24日的比賽，前兩節打完台電還以4分之差緊咬，但第三節被拉開到33比46，儘管決勝節努力追分，最終還是以9分之差落敗。台電輸掉第12季的最後兩場比賽後，連續2季一勝難求，延續了35連敗聯盟史上連敗紀錄。

▲台電49比58不敵台元，延續連3季35連敗。（圖／籃協提供）

林紀紋表示，看到球員的表現都有想要自己上場打的衝動，但這位過去台電的看板球星告訴球員們，林紀紋的時代已經結束了，必須要她們自己跳出來拯救球隊，而只要她當教練的一天，就會陪伴著她們一起成長。

對於4月10日開打的季後賽，林紀紋表示當然會期待能夠拿下勝利，希望球員們能夠在場上展現專注、拚勁以及永不放棄的精神，帶著球迷們的期待奮戰。