中職／盧秀燕開球講話超簡短　全場球迷開心鼓掌

▲▼中華職棒中信兄弟主場開幕戰兄弟VS桃猿-彭政閔,盧秀燕開球。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／台中報導

中信兄弟26日今年主場開幕戰26日在台中洲際棒球場出戰Lamigo桃猿，台中市市長盧秀燕擔任開球嘉賓，她只有簡短喊了一句話就結束致詞，讓全場球迷開心鼓掌。

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中信兄弟身為一支代表台中球隊，今年與台中市政府有更多的合作交流，開幕戰當然要由台中市市長盧秀燕開球，先讓市長來現場感受棒球的魅力。

盧秀燕先跟投手蔡齊哲練習傳接球，開球時找了彭政閔及陳江和一起站上投手丘，開球之前致詞非常簡短，只說了「大家好，Let's GO！GO！GO！」，全場球迷開心到鼓掌。

26日開幕表演的是「台中市立潭陽國小管樂團」，稱霸全國管樂合奏，擁有最新11連霸強悍紀錄。

球場二樓平台設置「恰恰彭政閔後援會、紅龜兄弟象 #31 陳江和專區」，有不少球迷前去留言愛的鼓勵或是私密悄悄話。