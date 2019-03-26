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朱祥麟開轟連兩戰建功　大專明星隊2連勝社會人

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▲朱祥麟。（圖／中華棒協提供）

▲朱祥麟。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

業餘明星對抗賽由大專明星隊迎戰社會人隊的第2場比賽，開南大學朱祥麟連兩戰建功，此戰敲出全壘打，帶領大專明星隊以8比2收下第2勝。

大專明星隊2局下攻破社會人先發陳韋霖，辛元旭安打後，全浩偉短打上壘，阮明契再短打也上壘，李冠儒安打送回1分，張政禹保送擠回1分，歐晉也敲關鍵安打進帳2分，此局添4分奠定勝基。

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大專明星隊7局下攻勢再起，黃柏豪保送後，曾頌恩、蔣少宏連續安打添1分，蔡維凡挨觸身球保送擠回1分，8局下黃柏豪安打後，替補上場的朱祥麟從下勾投手范孟晨手中轟出2分全壘打。

大專明星隊先發投手黃東淯主投3局，被敲3安打失1分，藍愷青中繼好投3局，被敲2安打，無失分，陽杰恩後援3局，被敲3安打失1分。打線方面，先發第6棒三壘手的辛元旭掃出2安打，先發第4棒歐晉2打數1安打貢獻2打點，朱祥麟延續好手感，前一戰敲回勝利打點，此戰先執行犧牲短打建功，第2次上場就展現長打能力轟出全壘打。

社會人隊由陳韋霖先發投3局失4分，有2分責失，林子昱中繼2局，被敲2安打無失分，賴柏瑋接替1.2局被敲5安打失2分，范孟晨後援1.1局，被敲2安打包含1轟，失2分。打線方面，開路先鋒高育瑋掃兩安打，其中1支二壘安打。

前一戰張祐銘開轟，這一戰換同為開南大學的朱祥麟開轟，大專明星對總教練陳進財說，「祐銘揮棒很豪邁，祥麟身材上就有先天優勢，當然打擊就更容易發揮。」

「沒有講好啦，就是剛好跟到了，投手的變化球比較高，就剛好抓到了，比較幸運一點！」此役開轟的朱祥麟笑說，和開南隊友張祐銘連兩天都扛出全壘打只是巧合，不過因為剛打完大專聯賽、原住民運動會，也更能讓自己保持在最佳狀態，他說：「在原民盃試著讓自己放鬆心情去打，學長們也有告訴我一些技巧，希望就照著調整的方式，放鬆面對每一場比賽，把握每一次上場機會。」

社會明星隊總教練李盈南則表示，這幾場社會隊子弟兵可能因為剛過完年，還沒有足夠時間調整，他說：「一個禮拜前集訓，目前還沒達到準備好的狀態，就是盡量幫他們調整。」另外，李總教練也稱讚對手大學隊表現，認為他們剛打完大專聯賽，每個人的狀態都在高峰，「投手方面，不論是控球還是速度，都表現得很好。」

大專明星隊與社會人隊共進行7場比賽，選出國家隊培訓隊參加港口盃、NCAA大學明星隊交流賽以及亞錦賽，目前大專明星隊已經2連勝，下一戰27日下午5點在斗六球場開打。

▲歐晉。（圖／中華棒協）

▲歐晉。（圖／中華棒協）

關鍵字： 業餘明星對抗賽朱祥麟歐晉
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