戈貝爾單季275次灌籃歷史第1　刷新魔獸2007賽季紀錄

▲戈貝爾單季275次灌籃歷史第一。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

爵士26日迎來太陽挑戰，儘管鳳凰城未來核心布克(Devin Booker)砍下59分，但全隊僅他一人得分上雙，最終爵士也以125比92的33分差大勝。其中猶他的禁區悍將戈貝爾(Rudy Gobert)本戰也完成一項壯舉，就是他在第二節接到米歇爾(Donovan Mitchell)空拋灌籃，完成本季第270次灌籃，比賽結束一共以275次灌籃，超越霍華德(Dwight Howard)成為史上單季灌籃最多的球員。

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儘管太陽禁區有著本季狀元艾頓(Deandre Ayton)坐鎮，但因為經驗不足，完全無法給戈貝爾有任何影響及威脅，反倒被予取予求，戈貝爾在內線出手11次就命中9球。而他在第二節4分40秒，與米歇爾做擋拆，隨後完成了空接爆扣，這也是他本季第270次灌籃，正式超越了「魔獸」在2007賽季在魔術時期的269次。戈貝爾隨後還有5次灌籃，現在以275次灌籃成為史上單季灌籃次數最多球員。

pic.twitter.com/eIVNtVstsy — Utah Jazz (@utahjazz) 2019年3月26日

除了戈貝爾灌籃次數獨占鰲頭之外，本季「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)也以262次灌籃緊追在後，第三的則是火箭中鋒卡佩拉，接下來爵士還有8場比賽要打，戈貝爾有望繼續將這項紀錄向上推升。值得一提的是，這項紀錄是聯盟從2002才開始統計。

對於自己打破紀錄，戈貝爾賽後相當謙虛，將這項功勞都歸功於隊友，「這都是我隊友的功勞。他們是每晚都將球傳給我的人，而我要做的就是把球放進籃框，這也是屬於他們的紀錄。」

▲魔獸過去曾是單季灌籃最多次的球員。（圖／達志影像／美聯社）