運動雲

> >

戈貝爾單季275次灌籃歷史第1　刷新魔獸2007賽季紀錄

ETtoday運動雲

▲爵士戈貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲戈貝爾單季275次灌籃歷史第一。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

爵士26日迎來太陽挑戰，儘管鳳凰城未來核心布克(Devin Booker)砍下59分，但全隊僅他一人得分上雙，最終爵士也以125比92的33分差大勝。其中猶他的禁區悍將戈貝爾(Rudy Gobert)本戰也完成一項壯舉，就是他在第二節接到米歇爾(Donovan Mitchell)空拋灌籃，完成本季第270次灌籃，比賽結束一共以275次灌籃，超越霍華德(Dwight Howard)成為史上單季灌籃最多的球員。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

儘管太陽禁區有著本季狀元艾頓(Deandre Ayton)坐鎮，但因為經驗不足，完全無法給戈貝爾有任何影響及威脅，反倒被予取予求，戈貝爾在內線出手11次就命中9球。而他在第二節4分40秒，與米歇爾做擋拆，隨後完成了空接爆扣，這也是他本季第270次灌籃，正式超越了「魔獸」在2007賽季在魔術時期的269次。戈貝爾隨後還有5次灌籃，現在以275次灌籃成為史上單季灌籃次數最多球員。

除了戈貝爾灌籃次數獨占鰲頭之外，本季「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)也以262次灌籃緊追在後，第三的則是火箭中鋒卡佩拉，接下來爵士還有8場比賽要打，戈貝爾有望繼續將這項紀錄向上推升。值得一提的是，這項紀錄是聯盟從2002才開始統計。

對於自己打破紀錄，戈貝爾賽後相當謙虛，將這項功勞都歸功於隊友，「這都是我隊友的功勞。他們是每晚都將球傳給我的人，而我要做的就是把球放進籃框，這也是屬於他們的紀錄。」

▲巫師霍華德。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔獸過去曾是單季灌籃最多次的球員。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA爵士戈貝爾霍華德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

「暗黑周子瑜」西門町被逮！整棟旅館「18禁服務」…加500再一次

熱門新聞

邁阿密女網／今年第三次拍落前球后　謝淑薇宰丹麥甜心晉級8強

親口宣布引退就像死刑！周思齊退休後不規劃當教練

中職／味全吉祥物是什麼？魏應充：我的堅持，龍魂不滅

杜克怪物威廉森2戰轟57分追上KD　皮爾斯：他已是世界前50

中職／兄弟打線出爐！林智勝先發4棒　彭政閔感冒未先發

生涯賺進16.6億「沒花半毛」　NFL球星29歲退休不愁吃穿

讀者回應

﻿

最新新聞

1暴龍對續約雷納德越來越有信心

2布克刷59分一戰創多項尷尬紀錄

3洋基老闆承諾法官會續穿條紋衫

4亞俱排陳姿雅、曾琬羚領銜U23女排

5陳偉殷7次進開季名單　台將最多

熱門新聞

1謝淑薇今年第三次拍落前球后

2親口宣布引退就像死刑！周思齊

3魏應充：我的堅持，龍魂不滅

4真理讚杜克怪物威廉森：已是世界前50

5林智勝扛先發4棒　彭政閔感冒未先發

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

兄弟壓制暴力猿打線　象6比2踹倒猿

03_24 兄弟 vs Lamigo 八局下，官大元一球入魂，一球雙殺化解Lamigo攻勢

中華職棒30年_宣傳片

江辰晏6局無失分奪MVP　統一主場開幕1比0勝悍將

詹智堯好帥　曾婉婷邀請合作：演我另一半不錯

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366